La huelga de los trabajadores del metal de Ourense logra subidas de salario del 5% este año, 5,5% en 2023 y 4,5% en 2024

La asamblea de trabajadores del metal de la provincia de Ourense aceptó por mayoría en la tarde de este martes el acuerdo al que llegaron sindicatos y patronal con respecto al nuevo convenio colectivo del sector.

El pacto, firmado con más de 160 votos a favor y 14 en contra, pone fin a la huelga que desarrollaban los trabajadores desde hace dieciséis días, una protesta que paralizó la industria local y obligó a suspender eventos como el Salón del Automóvil de Ourense, que debía haberse celebrado los pasados 14, 15 y 16 de octubre.

El acuerdo contempla mejoras muy sustanciales con respecto a las ofertas iniciales y finales de la patronal, y según los sindicatos pone de manifiesto la efectividad de la huelga y de las medidas de presión de los trabajadores para lograr conquistas laborales.

"Este resultado lanza un mensaje muy importante a la patronal y a otros sectores y a otras provincias, en el sentido de que demuestra que a los trabajadores nadie va a regalarnos nada si no estamos dispuestos a pelear por ello", asegura Anxo Pérez Carballo, secretario provincial de la Confederación Intersindical Galega (CIG), la central mayoritaria en Galicia.

El sindicalista recuerda que la postura inicial de la patronal era que no se podían aceptar subidas salariales en tiempos de "incertidumbre e inflación", cuando las empresas, en cambio, sí asumen las subidas de sus costes de capital derivadas del incremento de los precios de la energía y de las materias primas.

"¿Por qué no aceptan eso también para el capital humano? La patronal dice que las empresas no pueden trabajar a pérdidas, pero en realidad quienes no podemos seguir trabajando a pérdidas somos nosotros, los trabajadores, que por la reducción de poder adquisitivo derivada de la inflación estamos cobrando menos que hace dos y tres años", sostiene Pérez Carballo.

"La patronal tiene un recado muy claro, y es que, desde la unidad sindical, somos capaces de movilizar a este sector como no lo habíamos hecho desde hace tiempo", concluye.

El pacto del metal en Ourense incluye subidas de salarios del 5% este año, del 5,5% el siguiente y del 4,5% en 2023. Es decir, que un trabajador que esté ganando hoy 2.000 euros brutos mensuales acabará cobrando a finales de 2024 2.209,34 euros al mes, lo que representa un incremento del 10,47% en tres años con respecto a su nómina actual.

También contempla que la subida de 2022 se aplicará con efecto retroactivos desde el pasado mes enero, lo que supondrá que ese trabajador que tiene un sueldo de 2.000 euros brutos mensuales cobrara 1.000 euros en atrasos. Una manera de paliar lo que dejará de ingresar por los dieciséis días que ha estado en huelga -la ley española contempla que un trabajado no cobre el salario por las jornadas en que permanezca en huelga-.

La pretensión de la patronal era que los atrasos se contabilizaran sólo desde julio, pero la representación social logró retrasar ese plazo a enero a cambio de aceptar una rebaja en sus pretensiones de subida salarial, que para el 2022 eran en principio del 6,5%.

El acuerdo contiene también una cláusula que contempla que los aumentos pactados serán aún mayores si la inflación sigue creciendo, con un tope máximo del 18% al final del período.

El nuevo convenio colectivo contempla también una reducción de ocho horas en la jornada anual de trabajo este mismo ejercicio, además de otros dos días excepcionales para el segundo y el tercer año.