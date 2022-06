El Grupo DIA ha celebrado este martes una junta general ordinaria de accionistas en la que ha sido reelegido en su cargo el presidente ejecutivo de la compañía, Stephan DuCharme. Los accionistas también han dado el visto bueno al nombramiento como consejera independiente de la cadena de supermercados a Gloria Hernández, que fue Directora General del Tesoro y Política Financiera entre 1999 y 2003, durante el Gobierno de José María Aznar, y que se sienta en otros consejos de empresas del Ibex 35 como Siemens Gamesa.

La junta, también, ha dado luz verde a las reelecciones de Sergio Antonio Ferreira Dias en calidad de consejero dominical y de José Wahnon Levy y Vicente Trius Oliva, como consejeros independientes.

Por otro lado, el consejero independiente Jaime García-Legaz Ponce, ex director general de la Fundación FAES y ex secretario de Estado de Comercio (2011-2016), ha cesado de forma efectiva en su cargo de consejero tras comunicar hace unas semanas su voluntad de que su puesto no se sometiera a reelección, dado que ha cumplido íntegramente su mandato de tres años para el que fue elegido por la junta celebrada el 20 de marzo de 2019.

Durante su intervención ante los accionistas de la compañía, DuCharme ha destacado en la junta general de accionistas que 2021 ha sido un ejercicio de "grandes avances" para la cadena de supermercados, pero ha advertido de un escenario desafiante en 2022, debido al incremento de los costes de la energía, la creciente inflación y la incertidumbre global que ha provocado la guerra en Ucrania.

DuCharme ha reconocido que las consecuencias de la invasión de Rusia "son impredecibles" y que como el resto de empresas están "expuestos a tensiones en el precio de carburantes, de la energía y de las materias primas". Sin embargo, ha señalado que más allá de estos riesgos, no han percibido "ningún impacto sobre la venta, como tampoco han afectado al grupo o a su principal accionista ninguna de las sanciones impuestas por la Unión Europea".

El principal accionista del grupo de supermercados, con un 77% del capital, es el fondo Letterone, con sede en Luxemburgo, controlado por el magnate ruso Mikhaul Fridman, uno de los oligarcas incluidos en las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. A raíz de las sanciones Fridman dimitó como consejero de LetterOne.

Transformación de las tiendas

Durante su discurso, DuCharme ha subrayado también cuáles son las prioridades para cumplir con la hoja de ruta como son la transformación de las tiendas a un nuevo modelo basado en la proximidad, la implantación de un nuevo modelo de franquicia que potencia la alianza con los emprendedores locales y la profunda revisión de la marca propia para ofrecer un producto de gran calidad que responde a la demanda y necesidades de los clientes.

De esta forma, el directivo ha destacado que la empresa ya cuenta con más de 1.500 supermercados operando bajo el nuevo concepto y el despliegue del nuevo modelo de franquicia en casi la totalidad de la red de franquicias en España, Argentina y Portugal. "Hemos avanzado con paso firme en la definición de la tienda de proximidad", ha señalado.

"Estamos cumpliendo nuestra hoja de ruta y lo estamos logrando en un entorno desafiante gracias al talento y apoyo de nuestros empleados de cada tienda, almacén y oficina, y de nuestros franquiciados", ha enfatizado.

Por último, DuCharme ha puesto en valor la aprobación en 2021 del primer Plan Estratégico de Sostenibilidad de Grupo DIA, resaltando que "pone el foco en la brecha alimentaria, la inclusión laboral y la garantía de abastecimiento de alimentos frescos a la población, lo que denominamos somos barrio, tres líneas de trabajo fundamentales para nuestra operación".