Los Mossos desahucian por 88 euros a Blanca, de 78 años, tras medio siglo viviendo en la misma casa de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han desahuciado este jueves por la mañana a Blanca, la vecina de Barcelona de 78 años que llevaba viviendo medio siglo en el barrio Gotic de la capital catalana.

La expulsión se ha producido después de que la propiedad del inmueble y el Ayuntamiento no hayan llegado a un acuerdo para lograr prolongar la estancia de la mujer.

La causa empezó hace seis años, cuando Blanca descubrió una fuga de agua y pidió a los propietarios del inmueble que se hicieran cargo de las obras. Según figura en la demanda de desahucio, la casera acusó a la mujer de aprovecharse de la situación para solicitar más mejoras, como "modificar las instalaciones de agua, electricidad y gas, así como el cambio de algunos muebles y electrodomésticos".

La Ley de Arrendamientos Urbanos obligó a la propietaria a aceptar las peticiones. Sin embargo, la casera impuso una cláusula que suponía que Blanca debería pagar cada mes 88,80 euros adicionales, algo a lo que la inquilina se negó.

Desde Servicios Sociales recomendaron a Blanca que lo abonara, pero ella se negó ya que nunca acordó tal cosa y se sentía "engañada".

En noviembre de 2023 hubo un primer intento de desahucio, finalmente por una deuda de poco más de 170 euros que ya fue saldada. La presión de los colectivos sociales y vecinales lograron que se paralizara el proceso de expulsión de la mujer.

Ahora, tres meses después, las autoridades han conseguido desalojar la vivienda y desahuciar a Blanca, que abandonaba resignada el edificio con el apoyo de las organizaciones sociales por el derecho a la vivienda. "No quiero que venga la policía. ¿Y si no me dejan llevarme mis cosas?", lamentaba la anciana.

Por primera vez en 50 años, esta mujer no dormirá en su casa y tendrá que irse a vivir a una pensión, donde residirá de manera indefinida hasta que el Ayuntamiento le consiga una plaza en una vivienda asistida para personas de la tercera edad.