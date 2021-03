Mutua Madrileña gana 304,1 en 2020, un 5,2% más pese a la pandemia

El Grupo Mutua obtuvo un beneficio neto de 304,1 millones de euros durante el pasado ejercicio, lo que supone un aumento del 5,2% respecto a los 289,1 millones obtenidos el año previo a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19.

Así lo detalló su presidente, Ignacio Garralda, quien explicó este martes que se trata de una evolución "muy satisfactoria" dado el entorno e indicando que se apoya en un incremento del 1,3% en las primas totales de Vida y No vida. Ascendieron a 5.526,3 millones, cuando el sector sufrió un descenso del 8,2% en el mismo periodo, sobre todo, por el impacto en el negocio ligado a Vida donde Mutua tiene menos exposición. Además, sumó 70.000 clientes netos, ampliando su cartera en un 0,48% y superando los 13,53 millones de asegurados.

En No Vida, el grupo elevó un 2,9% sus ingresos primas y los situó en 5.418,5 millones, por encima de la expansión del 1,1% lograda por el conjunto del sector. Su evolución le permitió repetir por tercer año como líder nacional de seguros No Vida con una cuota de mercado del 14,6%, cuando hace 10 años ocupaba la séptima posición y copaba un 10,69%.

Por áreas, el gran impuso viene del negocio asegurador donde su resultado subió un 14%, aportando 333,3 millones de euros; mientras que el derivado de inversiones decreció un 3,9%, hasta los 67,9 millones, por la "puntual" amortización de activos en la Torre de Colón, al estar actualmente bajo remodelación completa. El beneficio derivado del negocio internacional aumentó a su vez un 14% y sumó otros 17,8 millones, tras haber integrado a fin de año su participación en el chileno BCI y la inversión de Colombia, de cuyo desempeño Garralda se mostró "muy satisfecho".

En cuanto a la calidad del balance, alcanzó un capital conforme a los criterios regulatorios de Solvencia II del 304%, situándose así a la cabeza de los grupos aseguradores españoles y muy por encima del 237,7% al que se situó dicho ratio en el conjunto del sector.

Ingresos por ramos de negocio

En lo que respecta a los ingresos según los diferentes ramos de negocio, en el ramo de autos logró elevar un 0,9% los ingresos, hasta situarlos en 1.577,6 millones, en contraste con la caída del 2% experimentada por el conjunto del sector.

Además, el grupo reforzó el liderazgo que ejerce a través de SegurCaixa Adeslas. Esta empresa integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank aumentó un 2,9% sus ingresos, hasta los 3.975 millones de euros, y disparó un 12,7% el beneficio, situándolo en 436 millones.

En el ramo de multirriesgo-hogar los ingresos aumentaron un 2,3%, hasta los 617 millones de euros, e incrementó un 3,1% el número de asegurados, hasta superar los dos millones de clientes solo en este negocio.

En cuanto a gestión de activos, su filial Mutuactivos acabó el año con 8.452 millones de euros en patrimonio total gestionado, tras elevar el saldo administrado en 609 millones, situándose así a la cabeza de las gestoras independientes en volumen de captaciones en fondos, planes de pensiones y seguros de ahorro.

Pide un Plan Renove menos restrictivo

El presidente del Grupo Mutua anunció que la aseguradora mantendrá un año más congeladas las pólizas de autos a una mayoría de clientes y no repercutirá la subida del impuesto a "muchos" de ellos (el Gobierno subió del 6% al 8% el impuesto que aplica en las pólizas de seguros en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021), y reclamó al Gobierno "incentivos fiscales" y un Plan Renove menos restrictivo para rejuvenecer el parque de automóviles.

Según Garralda, "la gente alarga la tenencia de los coches" y se ha pasado de un parque con una vida media de 8 años a 12,5 en la última década. La traducción en negocio es que las primas apenas han crecido un 3,9% en el conjunto del sector entre los años 2010 y 2020 (en Mutua lo hizo un 44,8%), poniendo "a todo el sector en una situación más comprometida" por el riesgo de tener un parque avejentado.

A su juicio, el Plan Renove "no ha funcionado" porque "cuando pones tantas restricciones, al final, no se agota", por lo que alentó a ampliar su espectro y sugirió no vincular la recepción de ayudas solo a la compra de vehículos híbridos o eléctricos para que haya más transacciones y se renueven los vehículos.

Garralda aspira a que Mutua entre en Perú y México y adquiera más gestoras antes del 2023

Ignacio Garralda, además, desveló que el grupo Mutua se ha marcado como prioridad para su nuevo plan estratégico 2021-2023 crecer de forma rentable más que ganar dimensión, pero en su hoja de ruta aspira a entrar en Perú y México y confía en poder aprovechar potenciales nuevas oportunidades en compras de gestoras.

Como metas cuantificables aspira a seguir creciendo en el negocio de No vida por encima de la media del mercado y "de forma rentable hasta los 5.900 millones de euros", lo que supondrá añadir 500 millones en ingresos frente al cierre del pasado año.

Además, quiere crecer en el negocio de asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios y alcanzar los 21.000 millones de euros en activos bajo gestión al finalizar el nuevo plan estratégico; sumar unos ingresos por primas internacionales de 900 millones, "consolidando así su presencia en Latinoamérica", e impulsar la digitalización y el big data, con proyectos de inversión por hasta 150 millones.

El presidente del Grupo Mutua comentó también que el 2,2% que actualmente mantiene en CaixaBank (y que se diluirá al 1,6% cuando integre Bankia) es una participación "estrictamente financiera", fiando su eventual refuerzo o reducción a la "política de balance" de la aseguradora.