La paradoja del pluriempleo en España frente a las 13 horas de jornada laboral en Grecia

Mucho se ha hablado de la controvertida reforma laboral aprobada en Grecia la semana pasada por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis. "Salvaje" o "esclavista" son solo algunos de los adjetivos utilizados para definirla. Los medios de comunicación han destacado de forma unánime que la nueva legislación laboral griega permite trabajar hasta 13 horas al día (78 horas a la semana) si el trabajador tiene dos o más empleos. Además, la reforma en Grecia abre la posibilidad de trabajar seis días a la semana si el empresario así lo establece.

La medida va mucho más allá en la reducción de los derechos laborales de los trabajadores griegos: también contempla el abaratamiento de la indemnización por despido y hasta la elimina en el primer año de contrato; da libertad al empresario para aumentar y modificar la jornada laboral a su antojo y restringe el derecho de huelga al limitar la acción de los piquetes.

Estas nuevas medidas complementan las adoptadas en 2021 por el mismo Gobierno. Entonces el Ejecutivo de Mitsotakis flexibilizó aún más el mercado de trabajo al suprimir el máximo de ocho horas diarias de trabajo, aunque sí mantuvo las 40 semanales para un solo empleo, y extendió las horas extraordinarias permitidas por año de 120 a 150.

La contestación social en Grecia ha sido considerable y la polémica ha traspasado fronteras. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en funciones, criticó con dureza la reforma del Gobierno griego: "En Grecia se ha demostrado que es posible retroceder siglos en derechos laborales. Tenemos que impulsar una ola progresista en España y en Europa que sea capaz de avanzar en protección de los trabajadores y trabajadoras", escribió Díaz en su cuenta de X (antiguo Twitter). Adonis Georgiadis, su homólogo griego, respondió a Díaz con idéntica dureza, también en X: "Quizá desee pedirnos consejo para reducir el paro en su país, que ahora es campeón".

El rifirrafe entre Díaz y Georgiadis hizo preguntarse a muchos si la leonina reforma laboral griega puede provocar un efecto contagio en la Unión Europea y por añadidura en España.

La respuesta a esa pregunta sorprenderá a más de uno. De entrada, lo que ha hecho Grecia ha sido limitar el tiempo máximo que se puede dedicar al pluriempleo. En caso de tener dos o más empleos, 13 sería el número máximo de horas de trabajo al día: las ocho horas del trabajo principal y el máximo posible de cinco horas en un segundo empleo a tiempo parcial. En España, sin embargo, el pluriempleo no está regulado. En contra de lo que podría pensarse, trabajar hasta 13 horas al día en nuestro país es un escenario factible.

La paradoja es evidente: aunque el Estatuto de los Trabajadores establece que en España el máximo que se puede trabajar es nueve horas al día y 40 horas semanales, lo cierto es que esa limitación se refiere a cada trabajo.

"En España no existe ningún límite respecto a las horas trabajadas en una situación de pluriempleo", corrobora Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala). Esta experta ve difícil que en España se repita la misma situación que en Grecia, pero no lo descarta.

Todo dependerá de la voluntad política del legislador: "Actualmente existe un vacío legal en este sentido. Aquí podría haber una situación de contagio si lo planteamos desde la perspectiva de que España podría limitar si quisiera el número máximo de horas trabajadas por un trabajador pluriempleado", sostiene Gómez.

Ese vacío legal existente se traduce en que actualmente puede darse la situación de que un mismo trabajador tenga dos contratos a tiempo completo, lo que implicaría una jornada ordinaria entre ambos empleos de 18 horas diarias. No suele ocurrir, es verdad, pero sería perfectamente legal. Pero aún así ocurre. Esta misma semana se ha viralizado un vídeo publicado por un joven de 22 años en el que comparte su difícil situación económica y laboral y cuenta que se ve obligado a tener dos trabajos y a trabajar 13 horas al día para mantener a su familia.

Sobre el papel, España no está tan lejos del modelo griego: con una tasa de paro parecida en los dos países –en torno al 12%– España tiene una tasa de pluriempleo ligeramente mayor que Grecia y se dan casos como el anterior. Hay, sin embargo, notables diferencias que nos alejan del modelo griego.

El economista Eduardo Garzón, explicó en su cuenta de Twitter el pasado martes de forma diáfana por qué no es necesario limitar el pluriempleo en nuestro país: "En España se pluriemplean sobre todo trabajadores que tienen contrato a jornada parcial, que en España son muchísimos más que en Grecia. En Grecia se suelen pluriemplear trabajadores con jornada completa cuyo salario no les permite llegar a fin de mes; en España no es eso lo habitual. Por eso en Grecia se limitaba la jornada máxima para el pluriempleo y en España no".

En su reflexión, Eduardo Garzón apuntaba que España "no sufre tanto el problema por tener mejores salarios". "En Grecia se ha legalizado la explotación salvaje", concluía el economista.



El pluriempleo, en cotas máximas

Pese a todo, en España el pluriempleo ha alcanzado este año sus cotas máximas en lo que va de siglo. Los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA) –la del segundo trimestre de 2023– certifican que en España hay 588.300 personas pluriempleadas, un 2,4% del total de los trabajadores. Esta cifra supone un incremento del 7,4% con respecto al mismo periodo del año 2022, y un 21,1% más que en el segundo trimestre de 2019.

Ese aumento del pluriempleo se refleja en los sorprendentes datos aportados por un estudio del portal de empleo Infojobs publicado el pasado mes de agosto. De acuerdo con este informe, el 15% de los trabajadores españoles afirma compaginar actualmente más de un empleo o haberlo hecho en el último año. También señala que los jóvenes de entre 16 y 34 años son los más pluriempleados, con un 32% entre los de 16 a 24 años y un 22% entre los de 25 y 34 años. El porcentaje disminuye hasta el 12% entre los mayores de 54 años.

La última reforma laboral en España impulsada por Yolanda Díaz no entró a regular el pluriempleo y el asunto tampoco está en la agenda del Ministerio de Trabajo, al menos a corto y medio plazo. "Ahora estamos en funciones", se limitan a señalar desde el departamento que dirige Yolanda Díaz.

No es un asunto urgente, pero lo cierto es que el pluriempleo es hijo de la precariedad. Generalmente, quien tiene dos o más empleos es porque tiene contratos a tiempo parcial, aunque esos contratos sean indefinidos, y sueldos bajos que necesitan ser complementados. Esta precariedad entraña un riesgo, como apuntaba a Público en agosto de 2022 Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO: "El aumento del empleo indefinido a tiempo parcial es preocupante. Puede que estemos yendo hacia modelos como los de otros países europeos, aunque con la diferencia de que aquí se trata de una parcialidad involuntaria, no deseada por los trabajadores. Con ese tipo de contratos estén haciendo jornadas más largas que las que reflejan esos contratos. No sabemos cuántas horas de más se hacen, ni si se pagan bajo mano o no".

En este sentido, Ana Gómez cree que "sería congruente" regular un número máximo de horas en caso de pluriempleo "porque el Gobierno actual tiene puesta la vista en la reducción de la jornada temporal" y cita como ejemplo la posibilidad de instaurar una semana de cuatro días laborales para determinados sectores.