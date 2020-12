El permiso de paternidad será obligatorio y durará 16 semanas a partir de enero 

El nuevo año comienza con la ampliación de derechos. A parir del primero de enero los permisos de paternidad serán igualitarios y obligatorios y se equiparan a las 16 semanas de las que ya podían disfrutar las madres. Cuando acabe de sonar la última campanada que marca el principio del año, este permiso podrá ser disfrutado íntegramente por los otros progenitores en caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento por parte de los dos progenitores.

Esta ampliación comenzó a aplicarse con la aprobación en marzo de 2019 de un Real Decreto Ley (RDL) por parte del Gobierno del PSOE, que preveía la equiparación de este derecho en diversas fases. La medida estipulaba que los premisos de paternidad se ampliaran a 8 semanas en 2019, a las 12 semanas en 2020 y que con la entrada de 2021 este permiso se equipararía a las 16 semanas que ya disfrutaban las madres.

El Real Decreto Ley, titulado "de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación", venía regular, entre otras cosas, un derecho ampliamente reclamado por la sociedad en su conjunto y especialmente por organizaciones feministas que denuncian desde hace décadas la disparidad de trato que tienen las mujeres en el mercado laboral cuando deciden ser madres. Ya en su preámbulo del RDL publicado en el Boletín Oficial del Estado el siete de marzo de 2019 (un día antes de las masivas movilizaciones del 8 de marzo y de la convocatoria de la huelga feminista), reconoce que la ley de Igualdad de 2007 incorporaba "medidas de naturaleza fundamentalmente promocional o de fomento" que "obtuvieron resultados discretos, cuando no insignificantes, lo que contraviene la propia finalidad de la citada ley orgánica".

La medida, que el Gobierno calcula que beneficiará a unas 236.000 familias, se ha visto reflejada en los Presupuestos Generales del Estado recién aprobados. Para 2021 esta medida contempla 300 millones de euros de las partidas de Igualdad y tal como explicó la ministra María Jesús Montero al presentar los presupuestos, "cuando una mujer se queda embarazada no puede ser penalizada porque tenga que acogerse a la baja maternal".

Un reciente informe del Banco de España volvía a poner el foco en la disparidad laboral y salarial de las mujeres cuando son madres. Según el estudio la brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta de forma significativa con el primer hijo y se ahonda con el paso de los años, como consecuencia de la mayor probabilidad de que sean las madres quienes reduzcan su jornada laboral, tomen empleos a tiempo parcial o cuenten con contratos temporales.

Esta llamada "penalización maternal" tiene como consecuencia una reducción de los ingresos laborales de las mujeres en un 11,4% durante el primer año de maternidad respecto a los de los hombres. Una diferencia que, según el estudio, podría alcanzar el 28% a largo plazo.

La idea tras la norma en materia de permisos para el cuidado de hijos, es avanzar en la consecución de la "igualdad real y efectiva" entre hombres y mujeres, así como en la corresponsabilidad entre ambos progenitores, elementos fundamentales para conseguir el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, "prohibiendo cualquier trato discriminatorio directo o indirecto por razón de sexo".

De cinco a 16 semanas en año y medio

Hasta la aprobación del las nuevas medidas, los padres y otros progenitores sólo podían disponer de cinco semanas de baja por paternidad que eran de carácter voluntario y no obligatorio. Las madres, en cambio, disponían de 16 semanas de las cuales las primeras seis eran de uso obligatorio y a tiempo completo y las otras diez eran voluntarias y transferibles la padre, aunque según datos manejados por el Gobierno, sólo un 7% de los progenitores usaban esta modalidad.

Entre abril y diciembre de 2019 los permisos se incrementaron en tres semanas hasta llegar a las ocho. Cuando inició el 2020 los otros progenitores ganaron otras cuatro semanas más hasta llegar a las 12 y ahora se produce la ampliación final que equipara a 16 semanas la baja de padres y otros progenitores, igualándolos a los de las madres. Se trata de permisos de carácter individual, por lo cual no son transferibles y que serán pagados al 100%.

A partir de 2021, según el texto legal, las primeras seis semanas de baja serán obligatorias para ambos progenitores a tiempo completo, por lo que este tiempo será compartido entre ambos, mientras que las otras diez semanas podrán ser disfrutadas por los progenitores a lo largo del primer año del recién nacido o de la adopción.

Tal como se refleja en el texto, "la suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y conforme se determine reglamentariamente".

Denuncian algunas 'trampas' y flecos en la ley

La norma, sin embargo, arranca con algunas críticas de calado. Diversas organizaciones feministas han venido advirtiendo que, si bien la medida en un gran paso adelante, el Real Decreto que lo regula contiene lo que consideran 'trampas' que, de no corregirse "pueden frustrar una vez más la posibilidad de este inmenso avance". Según la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), que engloba a más de 100 organizaciones, la letra pequeña del decreto "supone una barrera sustancial para que los hombres cuiden de manera corresponsable y, por otra parte, acorta el tiempo total posible de cuidado del bebé por sus progenitores/as".

Hace unos días, más de 85 organizaciones firmaron un escrito que entregaron ante el Ministerio de Igualdad, solicitando que antes de que terminara el año se modificara el texto del Real Decreto para subsanar lo que consideran "trampas en la ley": que se obligue a simultanear las primeras seis semanas de la baja a los progenitores y "la pérdida del derecho a tomarse todo el permiso a tiempo completo mediante simple comunicación a la empresa".

"Estas trampas suponen una barrera sustancial para que los hombres cuiden de manera corresponsable y, por otra parte, acortan el tiempo total posible de cuidado del bebé por sus progenitores. Si no se corrigen, los hombres seguirán siendo simples 'ayudantes' en los cuidados y estarán más disponibles para las empresas que las mujeres, mientras las mujeres seguiremos como cuidadoras principales y como la mano de obra más precaria", advirtieron desde la PPiiNA.

Esta plataforma, que lleva más de 15 años haciendo lobby e impulsando los permisos igualitarios, estima que pasadas las primeras dos semanas de recuperación del parto, en las que el permiso del otro progenitor debería ser simultáneo al de la madre, las 14 semanas restantes deberían disfrutarse a tiempo completo y en las fechas que cada uno de los progenitores elija durante el primer año.

Sin estas correcciones, afirman, los permisos igualitarios no tendrán un impacto real sobre la bajada o pérdida del empleo que sufren las mujeres tras la maternidad, no corregirá los desequilibrios en los cuidados puesto que los hombres no se incorporarán a esta tarea desde en inicio