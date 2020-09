La suiza SIX sacará de bolsa BME tras superar el 95% de su capital

La operadora suiza de mercados bursátiles SIX Group lanzará una operación de compra forzosa de las acciones de Bolsas y Mercados Españoles (BME) que aún no obran en su poder, tras haberse hecho con un 95,315% en el marco de una opa por la empresa española, lo que supondrá el fin de su cotización en bolsa.

En la opa que lanzó la helvética sobre la sociedad que gestiona la Bolsa española, había logrado que más del 93% aceptaran su oferta por 2.800 millones de euros (3.200 millones de dólares), y posteriormente han ejercitado su derecho de compra forzosa accionistas con un 2,151% del capital.

Ahora, Six ha indicado su intención de comunicar antes del próximo 5 de septiembre, fecha límite del plazo de tres meses desde la finalización del periodo de aceptación de la oferta, su decisión de ejercitar el derecho de venta forzosa, así como la fecha de la operación de dicha venta forzosa y el resto de los detalles necesarios para su ejercicio.

El precio por acción de BME en la operación de compra forzosa será el mismo que el de la opa (32,98 euros).

"La liquidación de la operación de venta forzosa conllevará que las acciones de BME queden excluidas de cotización de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia", ha explicado Six, subrayando que soportará los gastos derivados de la operación y liquidación de las acciones en que incurra el accionista vendedor en relación con la operación de venta forzosa.

SIX había indicado anteriormente que no exigiría la venta forzosa o squeeze out salvo que —como ha sido el caso— el porcentaje de acciones en manos de accionistas minoritarios fuese inferior al 5% de BME.