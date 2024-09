UniCredit asegura que no busca un asiento en el consejo de Commerzbank

El banco italiano UniCredit ha afirmado este miércoles que no solicitará un asiento en el consejo de administración de su rival Commerzbank, a pesar de que la transalpina podría convertirse en el mayor accionista de la alemana de autorizar el regulador su participación del 21%.

El consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, ha afirmado en un evento organizado por Bank of America que "todos los escenarios están abiertos", por lo que no descartaría la compra, aunque ha asegurado que, por el momento, UniCredit es solo un inversor más de Commerzbank. "Normalmente no creo que los inversores deban tener puestos en los consejos de administración", ha indicado Orcel. "En este caso concreto, creo que no es apropiado que tengamos un puesto en el consejo porque también somos un competidor. No creo que eso sea correcto", ha añadido.

Estas declaraciones se suceden a las realizadas el pasado lunes por el canciller alemán, Olaf Scholz, que calificó de "ataques" y "hostiles" los recientes movimientos acometidos por UniCredit para hacerse con Commerzbank, que aquel mismo día presentó la documentación necesaria para incrementar su control en esta última hasta el 21%.

Concretamente, UniCredit anunció que se hizo con los instrumentos financieros equivalentes a una participación adicional del 11,5% en Commerzbank, de la que ya posee alrededor del 9% del capital social. No obstante, su liquidación física no se producirá hasta que se obtenga la autorización regulatoria para ostentar inversiones superiores al 10%, pero que no superen el 29,9%.

El Gobierno alemán, por su parte, avisó la semana pasada que había decidido no vender más acciones de Commerzbank "hasta nuevo aviso", incluidos los títulos relacionados con cualquier programa de recompra, con el objetivo de obstaculizar el desembarco de UniCredit. Berlín controla actualmente alrededo de un 12% del banco.

Relevo en Commerzbank

Paralelamentel, Commerzbank anunció que su consejero delegado de, Manfred Knof, dejará la compañía el próximo 30 de septiembre tras el nombramiento de Bettina Orlopp como su sustituta, un relevo que estaba previsto pero que se produce en medio del aumento de la participación en la entidad italiana Unicredit.

La nueva consejera delegada deCommerzbank Bettina Orlopp, en la presentación de resultados anuales del banco, en Fráncfort. — Ralph Orlowski / REUTERS

El Consejo de Supervisión del banco y Knof acordaron su salida a final de mes después de que este informara a principios de septiembre de su intención de no presentarse a un segundo mandato como máximo responsable de la entidad, informó este miércoles el banco en un comunicado.

Por ello, el Consejo de Administración del banco alemán anunció este pasado martes la reorganización de su cúpula y el nombramiento de Bettina Orlopp como nueva consejera delegada.

Orlopp, de 54 años y actual directora financiera del banco, asumirá las riendas de Commerzbank en un momento en el que la entidad alemana pretende defenderse de la entrada en su capital social de UniCredit y evitar una posible opa.