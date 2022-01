Viajes El Corte Inglés lanzará en el primer semestre su firma de turismo de lujo

Viajes El Corte Inglés lanzará a lo largo del primer semestre de 2022 su firma dedicada al turismo de lujo y tiene "planes ambiciosos" para incorporar compañías "complementarias" en "negocios donde no estamos y en negocios internacionales".

Así lo aseguró el consejero delegado de la compañía, Jorge Schoenenberger, durante su participación en la mesa Principales tendencias del mercado turístico español, organizada por Foro Hotusa, en la que apuntó que en el sector de las agencias de viaje "hay y habrá una consolidación porque el tamaño de muchas agencias es muy pequeño" pero que esa "no es nuestra guerra", porque la intención de Viajes El Corte Inglés es "buscar empresas que sean complementarias".

"Tenemos planes ambiciosos de seguir incorporando compañías, pero que sean siempre complementarias, las sinergias en coste me aburren mucho", indicó Schoenenberger, que subrayó la preferencia de la compañía por incorporar "cosas que complementan y nos hacen más fuertes", por lo que el objetivo de la compañía es "crecer en negocios donde no estemos y en negocios internacionales".

En cuanto a los próximos movimientos de Viajes El Corte Inglés, su consejero delegado indicó que "vamos a lanzar nuevos negocios", entre los que se encuentra, "en el primer semestre" del año, el negocio de lujo, así como "nuestra propia compañía de servicios de receptivo en destino", ya que "enviamos mucha gente por Europa, España, Estados Unidos, Latinoamérica, y no teníamos".

Asimismo, también apuntó que "vamos tener más potencia en hoteles" y a "consolidar los cuatro tour operadores que teníamos", así como "lanzar algún negocio en partnership con algunas compañías del sector, algunas hoteleras y otras de transporte, creando sociedades conjuntas"; además de crear "cuatro hubs tecnológicos, en Palma, Madrid, Sevilla y Canarias, para dar respuesta a todas las oportunidades de negocio". Además, añadió que la compañía está "explorando lanzar nuestra propia universidad de turismo a nivel internacional".

Venta de 5 hoteles

De otro lado, El Corte Inglés y Palladium Hotel Group (de la familia Matutes), que participan al 50% en el negocio hotelero, han vendido a la compañía Eurazeo cinco hoteles de la marca Ayre Hoteles, que suman cerca de 800 habitaciones, situados en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, así como un solar en Oporto (Portugal).

La operación se enmarca dentro de la estrategia de impulsar la marca Only YOU Hotels para reforzar su posición en el segmento de hoteles de alto valor añadido mediante el desarrollo de nuevos establecimientos de dicha cadena.

En este sentido, ambas compañías analizan diversas opciones en lugares privilegiados de ciudades tanto españolas como de otros países para aumentar su presencia en el segmento de hoteles premium lifestyle. Asimismo, Palladium Hotel Group y El Corte Inglés prevén la transformación de Ayre Hotel Sevilla en un nuevo Only YOU, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en este segmento de alta gama. Este hotel de Sevilla, el quinto de la marca Only YOU Hotels, se sumará a los que la cadena tiene ya en Madrid (Atocha y Barquillo), Valencia y Málaga, este último bajo gestión.

El Corte Inglés y Palladium Hotel Group operan en conjunto en el sector hotelero desde 2006 con las marcas Only YOU Hotels y Ayre Hoteles.