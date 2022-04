España y Portugal lograron este pasado martes un acuerdo con la Comisión Europea para desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica y contener la escalada de precios. Los dos países habían propuesto un tope máximo del precio gasista de 30 euros MW/h, pero el acuerdo finalmente se ha sellado, a falta de perfilarse algunas cuestiones técnicas, en 50 euros MW/h, aunque el límite arrancará primero en los 40 euros MW/h.

Se trata de un instrumento temporal que limita el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad en la península ibérica durante doce meses, hasta el final del próximo invierno, y afectará a todos los consumidores y especialmente al 40% de los hogares españoles que disponen de una tarifa regulada eléctrica.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado este miércoles que esta medida permitirá reducir la factura en torno a un 30% para un consumidor medio con su tarifa indexada al pool –el sistema de subasta para fijar el precio final de la luz–, aunque también dependerá del tipo de generación eléctrica que tenga el cliente.

Un año en vigor

El Gobierno esperar aprobar la medida el próximo martes. Si se cumple el calendario previsto, el tope del gas en la factura eléctrica entrará en vigor la primera semana de mayo y se mantendría así durante todo un año, doce meses concretamente.

Una rebaja en la factura de entre el 30% y el 40%

Aseguran los expertos que la factura final de la luz para los consumidores se reducirá entre un 30% y un 40%. La medida de topar el gas beneficia a los consumidores del mercado regulado, que representan alrededor del 40% del total. Sirva un ejemplo, si en marzo el precio medio del recibo fue de 100 euros para los consumidores acogidos al mercado regulado, en mayo pagarán algo menos de 70 euros. Esas son al menos las previsiones del Gobierno.

¿A quién beneficia?

Aquellos clientes que tienen una tarifa regulada van a ser los grandes beneficiados. El precio que pagan estos usuarios está directamente ligado al mercado mayorista, que es donde se producirá la rebaja. Son el 40% del total. No ocurrirá lo mismo con los clientes que están en el mercado libre. Al menos a corto plazo. Es más, hay un riesgo evidente de que los consumidores en el mercado libre vean cómo sube su factura: las empresas eléctricas amenazan con subir el recibo a estos clientes para compensar el tope del gas.

¿Será una medida efectiva?

Hay quien se pregunta si esta medida de topar el gas va a ser realmente efectiva y si de verdad va a bajar la factura eléctrica. De momento sólo se regula el precio del gas pero no del resto de componentes que forman parte del pool eléctrico y que podrían empezar a subir para compensar la bajada del gas. El Gobierno asegura que no va a pasar nada de eso, pero no todo el mundo lo tiene tan claro.