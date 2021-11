Daniel Ripa: "No se puede hacer una renovación normal en Asturies con una operación desde Madrid"

Daniel Ripa (Jaca, 1982), es el secretario general de Podemos Asturies desde que la formación irrumpió en la política institucional, hace seis años. Se presenta a las primarias del partido que se celebrarán en diciembre porque denuncia que hay "una operación desde Madrid" para controlar el territorio, una operación de la que forma parte la candidatura de la diputada en el Congreso y miembro de la dirección estatal, Sofía Castañón, su principal rival en este proceso.

A su juicio, Podemos Asturies está en "mejor posición" y goza de mejor salud que la formación en otros territorios porque es prácticamente el único que ha conservado su "autonomía" y su "voz propia"; dos elementos que, advierte, "están en juego" en estas primarias.

Ripa defiende que el objetivo de la dirección estatal es replicar en Asturies el modelo que se ha desarrollado en otros territorios, un modelo que busca tener a los secretarios generales de las autonomías "cerca", como diputados en el Congreso, un modelo que responde "a una lógica de cierre" y de repliegue provocada por los ataques que ha recibido el partido y sus dirigentes en los últimos años. De las primarias de Podemos Asturies, de su candidatura y también de la candidatura rival habla en esta entrevista con Público.

¿Qué se juega Podemos Asturies en estas primarias? ¿Por qué cree que debe ser usted el que siga liderando la organización?

Lo que nos jugamos es cuidar lo logrado hasta la fecha en Podemos Asturies. Es la organización del conjunto de Podemos con mayor porcentaje de inscritos, de militantes y de círculos, y con mejores porcentajes electorales; es la única formación que supera el 10% en el Parlamento y tiene el doble de diputados que Galicia, Cantabria y Castilla y León juntas, que son las comunidades que nos rodean. Eso refleja una extensión territorial y un trabajo donde creo que hay cosas que se tienen que mantener. Es el único lugar de España donde se mantiene un sistema de donaciones de los cargos públicos, tenemos el mismo límite salarial que en 2015, y hemos donado 300.000 euros a proyectos sociales en estos seis años ¿Por qué se ha mantenido en mejor posición Asturias que otros lugares? Porque se ha mantenido una voz propia y una apuesta por un arraigo en el territorio, frente a otros modelos que básicamente consistían en intentar que los territorios se dirigiesen con las lógicas de Madrid, enviando en muchos casos a los diputados en el Congreso a ejercer de secretarios generales en el territorio; eso ha sucedido en Galicia y en Cantabria.

El modelo asturiano era un modelo que se arraigaba aquí, que tenía autonomía para defender las cuestiones que consideraba importantes para Asturias, como haber denunciado el peaje del Huerna, y haber apostado por una política desde la cercanía. Todo el mundo en España reconoce que Podemos Asturies ha sido bastante ecléctico en el sentido de tener voz propia, de intentar no entrar en muchas de las guerras que había en Podemos a nivel estatal, y eso ha sido la base de que se mantenga en mejor posición la estructura y de que sea uno de los lugares ejemplares. Durante la pandemia, Podemos Asturies organizó más de 50 asambleas; cuando no había una organización respondiendo, había asambleas de Podemos cada semana con información sanitaria, eventos de formación con la mejor gente que había en la materia… Es una organización muy viva. Podemos se juega mantener lo construido, que no es poco. No hay que reconstruir la organización, hay que cuidar lo que se tiene.

Habla de lo conseguido, de las cuestiones más positivas, pero después de seis años, ¿qué se ha hecho mal o qué es necesario mejorar?

Hay que tener orgullo por lo conseguido y humildad para mejorar, es una clave necesaria. Los pasos que hemos venido dando en los últimos meses van en la línea de generar una estructura más fuerte de participación; intentamos estabilizar un modelo de asambleas trimestrales por comarcas, de toma de decisiones, escuelas de formación mensuales, una fiesta del partido anual… Una fase de construcción de organización. Eso forma parte de lo que detectamos en los últimos meses, cuestiones en las que había que avanzar, y lo estamos haciendo; eso va a llevar a mayor implantación territorial porque creemos que hay que ir a más. Por delante queda la constitución de un frente amplio electoral, ese es el gran reto que nos toca ahora en Asturias. Podemos e IU ganamos las elecciones y la división estratégica hace que no se consiga toda la influencia política que se tendría que conseguir, y ese es el reto que toca ahora. La llegada de Yolanda Díaz abre esas nuevas oportunidades y hay que avanzar en la constitución de un frente amplio que pueda volver a ganar las elecciones en Asturias.

¿Qué papel quieren jugar Daniel Ripa y Podemos Asturies en el proyecto político que quiere construir Yolanda Díaz?

Nosotros siempre hemos apostado por la transversalidad en el sentido de ampliación del espacio. Entender que teníamos que ir más allá del espacio que como partido político existía. Eso se plasmaba en que entendíamos que a la vez que construías acción política tenías que impulsar acciones judiciales contra la corrupción, centros sociales y bares, apoyar herramientas de contrainformación… es decir, entender la parte política como una pequeña pata y que los temas que tratases apelaran al conjunto de la población en un intento de apertura constante. La gente que votó a Podemos en Galicia y en Madrid en 2015 pivotaron al PSOE en 2018 y en 2020, y en 2021 ya no votan al PSOE, en Galicia votaron al BNG y en Madrid a Más Madrid, principalmente. Eso revela que hay un espacio político que no vuelve al bipartidismo, y en la práctica existe ese espacio y es posible volver a apelar a esa gente. De repente tienes una oportunidad que pensabas que no se iba a volver a dar ¿Qué es lo que tiene que hacer Podemos? Lo que sea necesario para impulsar ese frente amplio, y eso pasa por la estética, los nombres, las caras, las alianzas… Eso pasa, incluso, por que si es necesario que las personas que estamos liderando las organizaciones demos un paso atrás, lo demos.

Todo tiene que estar supeditado a constituir un espacio político que pueda ganar las elecciones; y si no lo aprovechamos, nos vamos a condenar una década a la irrelevancia política. El papel de Podemos Asturies es decir con absoluta claridad que hay que apostar por eso sin ningún 'pero' y sin ningún silencio, sin ninguna duda, y entendiendo con toda la generosidad que ese espacio nos va a superar, tener vocación de apertura.

¿Cree de verdad que hay una operación desde la dirección estatal para 'tomar’' Podemos Asturies?

Yo creo que es evidente, ¿no?

¿Con qué objetivo se despliega, a su juicio, esta 'operación' a la que usted apunta?

Este es un proceso muy espejo de Baleares, donde se produce exactamente lo mismo: un modelo donde los diputados en el Congreso se intentan convertir en secretarios generales autonómicos. Este es el modelo tradicional de Podemos. Podemos se construye en una lógica de acoso permanente desde el año 2015 y 2016: nos acosan algunos medios de comunicación, nos acosan judicialmente, hay intentos de escisiones internas que fomentan los medios… y todo eso provoca una lógica de cierre donde hay muy poca confianza y se buscan vínculos de confianza de amistad y de cercanía. Es en ese modelo donde se apuesta porque los secretarios generales autonómicos estén en Madrid, estén en el Congreso; es un modelo de tener más cercanía y confianza, pero también más dependencia porque esa lista al Congreso la elabora Pablo Iglesias en ese momento. Es el modelo que se implemente en buena parte del territorio español, pero menos en Asturias, y eso es importante entenderlo. Que se apueste por este modelo otra vez responde a una lógica de cierre en un momento de apertura, así lo entendemos.

La dirección estatal es la que se dirige a nosotros para allanar el camino a la candidatura de Sofía Castañón; quien intenta que nos apartemos y nos vayamos del proceso la dirección actual de Podemos Asturias es la dirección estatal. Nosotros hemos pedido que no haya dopaje electoral, que sean unas primarias limpias y que decida la gente de Asturias. Más allá de una pulsión cantonalista, creemos que el arraigo en el territorio es lo que hace fuerte a Podemos. Precisamente Podemos está débil ahora en los territorios donde no se mantuvo ese arraigo, donde daban igual las elecciones municipales, donde se dejó de lado a las candidaturas autonómicas, donde hubo conflictos Podemos ha desaparecido, y eso ha hecho a Podemos más débil en toda España. Además, Asturias tiene un interés estratégico: junto a Andalucía, es la comunidad donde lo normal es que la izquierda gobierne en los próximos 40 años, y eso es muy relevante. Podemos Asturias e IU seguirán en el Parlamento en las siguientes elecciones y, probablemente, tengan la oportunidad de gobernar en algún momento, como ya hemos tenido la oportunidad de gobernar ayuntamientos fuertes, y eso lo hace un lugar muy importante y estratégico. Aquí, además, Podemos está fuerte porque en otros sitios otras fuerzas han ocupado su espacio, pero en Asturias no. Por lo tanto, es una mezcla entre interés estratégico, momento de cierre y una reacción ante una posición de voz propia.



El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, durante un acto del partido. — Iván G. Fernández

¿Estamos entonces ante una batalla interna por el poder y no ante un debate de contenidos?

La base de todo esto es de contenidos. Desde nuestra posición, parte de los problemas que tiene Asturias y buena parte de las periferias del conjunto del Estado es que están perdiendo población y perdiendo empresas que van hacia Madrid o hacia otros centros económicos (València, Catalunya) en muchos casos, y desde el Estado central se hacen políticas que en vez de reducir esa desigualdad la están agravando. No se puede extraer del debate la pérdida de peso político en Madrid. En estos años ha habido dos debates: el de la España plurinacional y el de la España vaciada; yo creo que hay una tercera España, las comunidades que están en crisis demográfica, territorial y económica y que tienen muy poco peso político en Madrid. Lo que decimos es que solo se pueden plantear soluciones que tengan peso político para Asturias en la medida en que haya capacidad de marcar la agenda y de tener voz propia desde Asturias. No puedes cambiar un Estado que está dejando de lado las periferias con un modelo político que deje de lado las periferias.

El segundo contenido político es qué relación tenemos con el PSOE: nosotros hemos tenido una posición muy firme en estos últimos años que es acuerdos en base a contenidos políticos; si hay contenidos concretos habrá acuerdos y si no, no los habrá. Y hemos conseguido logros en ese sentido: rebajar las matrículas universitarias, las escuelas infantiles, recuperar las 35 horas, contratación de mil médicos… Es una estrategia de acuerdos no en base a puestos, sino en base a contenidos, y eso es una línea muy distintiva de lo que ha sido Podemos Asturies todos estos años. Luego también hay una posición ética y de relación con la sociedad civil que pasa porque entendemos que parte de la acción política consiste en apoyar y devolver recursos para la construcción de sociedad civil, por eso hemos donado 300.000 euros a proyectos sociales esta legislatura. También hay un debate de fondo que consiste en cómo entendemos el proceso de renovación. Hay que dar paso en las candidaturas a gente que no ha estado en la institución anteriormente. Hay una renovación de cuadros, de gente más joven y de gente que viene de la sociedad civil. Esto no puede ir de rotar los cargos de un sitio a otro, sino de abrir ese proceso. Yo me presento porque hay una operación desde Madrid muy clara y evidente en la que están los que intentan allanar la candidatura de Sofía. No se puede hacer un proceso de renovación normal en ese contexto, y eso obliga a que yo me presente en este caso, con una candidatura que va a ser renovada con gente que está fuera de las instituciones.



Desde muchos territorios se ha denunciado que la dirección estatal los ha descuidado y que se ha hecho demasiada política desde Madrid. ¿Cree que eso ha pasado en otros niveles territoriales más pequeños, que desde la dirección de Podemos Asturies se han podido descuidar algunos concejos?

No es que lo denunciemos los secretarios generales autonómicos, es que el secretario de Organización de Podemos, que lo ha dejado hace tres meses (Alberto Rodríguez), abandona la organización hace una semana y lo que dice es que hay que dejar de hacer política desde la M-30. No es que lo digamos los que estamos en el territorio, sino que la persona que ha llevado la organización durante los últimos años está diciendo que eso es verdad. El problema es más profundo. Nosotros hemos hecho más de 50 asambleas territoriales, y en la candidatura están la mayoría de los concejales y la mayoría de los concejos de Asturias. La mayoría de concejales y de portavoces territoriales está apoyando la candidatura de la dirección actual.

Nosotros defendemos la organicidad; no me parece de recibo que en la otra candidatura haya personas que son cargos públicos, diputados que llevan año y medio sin aparecer en los órganos de dirección, sin rendir cuentas a los consejos ciudadanos. Eso es muy grave porque si no te valen los órganos de dirección del partido, ¿qué hay entonces? Los cargos públicos tienen que rendir cuentas, dar explicaciones y participar en los consejos ciudadanos, y no emanciparse de los partidos. Podemos existe porque hay primarias, porque a Pablo Iglesias no le dejan hacer primarias en IU y funda Podemos, y eso provoca que la legitimidad se gana en los medios de comunicación y no en las asambleas de partido. Y por eso puede suceder que gente que no ha aparecido en dos años en Asturias, como la propia Sofía (Castañón), que no ha aparecido en toda la pandemia, pueda luego presentarse a las primarias sin ningún coste, porque luego te va a votar gente que te ve por los medios de comunicación y no va a las asambleas.

¿Cuáles son, a su juicio, las claves de una eventual reforma del Estatuto de Autonomía asturiano?

Es un momento destituyente precioso en Asturias, donde se está marcando cuál es el encaje de Asturias en el conjunto del Estado. Esto es tremendo: por primera vez una comunidad autónoma que queda en la vía lenta, una de las cinco que menos competencias tiene, está evaluando su encaje. El estatuto no se modificó antes precisamente para no abordar el debate de la oficialidad del asturiano. De repente Asturias aborda qué posición tiene en el conjunto de España, se quita el complejo de que es uno de los pocos territorios que tiene lenguas que no están recogidas como oficiales, y puede abordar en cuestiones de autogobierno, de reconocimiento de nuevos derechos sociales, de financiación autonómica… que se pueden hablar con normalidad. La clave es que Asturias no sea menos que otro territorio, y eso puede mejorar el desarrollo social y económico, más allá de la oficialidad que evidentemente es algo muy importante porque hay un tabú históricamente en nuestra tierra.

Hay una oposición fortísima de Vox, que está haciendo campañas con señalamiento público a diputados, tachando la cara de la gente que está a favor de la oficialidad, pero hay una marea social que dice que ya es la hora, que han pasado 40 años y que es necesario actualizar el estatuto. Es una herramienta para recuperar el control, porque Asturias tiene que recuperar el control. Vamos a una economía mundial con más incertidumbre, precariedad, donde la gente tiene curros de mierda y empresas que se van y problemas de salud mental, y tú puedes avanzar medidas de recuperar control económico y político, de tener capacidad de decisión e influencia. Tradicionalmente, Asturias ha estado esperando a que Madrid solucione los problemas, y hay una nueva generación de políticos y políticas, de sociedad, que creen que ha llegado la hora de buscar la solución a nuestros problemas. Es un momento muy bonito que esperemos que acabe con éxito.