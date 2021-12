El pasado 1 de diciembre en Barcelona se presentó en sociedad FutPro, el primer sindicato del Estado dedicado exclusivamente al fútbol femenino. Su irrupción está avalada por el apoyo de la mayoría de las jugadoras del Barça -actual campeón de Europa-, entre las que destaca Alexia Putellas, recientemente galardonada con el Balón de Europa como mejor jugadora del mundo, además de integrantes del Real Madrid, la Real Sociedad o el Valencia, entre otros equipos. Hablamos con su presidenta, la abogada especializada en derecho deportivo Amanda Gutiérrez -que también es jugadora amateur en la Fundació AE Prat-, sobre los objetivos del sindicato y la situación del fútbol femenino en España, ante el reto de la anunciada profesionalización de la primera división y la futura negociación de un nuevo convenio colectivo que garantice unas condiciones dignas a todas las jugadoras. La desigualdad de recursos respecto al fútbol masculino todavía es abismal.

¿Cómo nace FutPro?

Es un tema que llevábamos hablando mucho tiempo y cuando en junio el Consejo Superior de Deportes (CSD) declaró que la competición sería profesional, me doy cuenta de que se va a crear una nueva patronal, la liga va a ser profesional, se va a autogestionar y tendrá un ámbito más concreto. Y allí es cuando les digo a las jugadoras: "chicas, tiene toda la lógica crear un sindicato sólo de fútbol femenino y sólo para negociar con la competición de fútbol femenino". Es un paso muy natural, aprovechar la transición que están haciendo los clubes para hacer la misma transición. Las jugadoras lo vieron súper lógico y lo constituí, sin pensar que tendría tanto revuelo.

¿Las jugadoras no se sentían suficientemente representadas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)?

No sé si lo suficientemente representadas o no, pero sí que es cierto que les gusta mucho el sistema que utilizamos en FutPro. Al estar enfocados sólo en el femenino y tener a jugadoras en activo dentro de la junta directiva, ellas tienen el control de lo que sucede. Cada vez que hemos sacado un comunicado, lo han leído y le han dado su beneplácito y esto es algo que no tenían en otros sindicatos que son más grandes, porque se dedican tanto al masculino como al femenino. Y lo que les gusta de FutPro es que destina el 100% de sus recursos y de sus ingresos al fútbol femenino. A las jugadoras les cansa mucho vivir de las migajas del masculino y que sólo se les dedique lo que sobra.

La secretaria del sindicato es Andrea Pereira, jugadora del Barça. Muchas de sus compañeras en el equipo se han implicado en el proyecto, que también cuenta con integrantes de otros clubes importantes. ¿La voluntad de FutPro es convertirse en el gran sindicato del fútbol femenino? ¿Cuántas afiliadas tiene ahora?

Tenemos ya a bastante afiliadas, teniendo en cuenta que contamos con una semana de vida. No te voy a engañar, es muy importante que tengamos prácticamente a todo el equipo del Barça en FutPro, porque son jugadoras muy mediáticas, son campeonas de Europa y entre ellas está la mejor del mundo [Alexia Putellas]. Pero el objetivo no es tener sólo a las jugadoras más mediáticas, sino también a las de clubes más pequeños, que entiendo que son las que más necesitan la creación del sindicato. Queremos estar en todos los clubes.

Cuando habla de las migajas del masculino, la realidad es que el punto de partida es radicalmente desigual: el salario mínimo de un jugador de primera división masculina es de 155.000 euros, mientras que en Segunda llega a los 80.000. En la femenina es de 16.000 y, encima, se dan casos de contratos parciales, con sueldos más bajos. Las condiciones en muchos casos están lejos de ser de profesionales.

"Los clubes tienen que entender que tienen que invertir en las jugadoras"

Sí, es algo que choca. Que se permita aplicar una parcialidad que es falsa, porque no existe, tiene como consecuencia que haya jugadoras con salarios inferiores al salario mínimo interprofesional. Es surrealista que se permitan estas reducciones, cuando las jugadoras si entrenan cuatro horas todos los días, una no se va a ir a la segunda hora porque tiene un contrato parcial, entrena como las demás. Queremos eliminar la parcialidad, que jamás se debería haber aceptado, y los clubes tienen que entender que tienen que invertir en las jugadoras. Es algo que también se hizo en su momento en el masculino, ¿por qué ahora es tan complicado? Alexia Putellas ganó un Balón de Oro e hizo un discurso que comparto al 100% al decir que "ya no hay excusas, si inviertes en mi te voy a dar resultados". Así que ahora es un tema que los clubes lo interioricen con un buen salario para las jugadoras, que les permita vivir de ello.

En junio del año que viene finaliza el primer convenio del fútbol femenino. Entiendo que la negociación del segundo será la gran prioridad para FutPro. Además de mejorar los salarios, ¿cuáles serán sus principales demandas?

Aquí entrará lo que las jugadoras pidan, pero hay algunos temas que considero prioritarios, como el de la maternidad. Es conocido que María de Alharilla, la capitana del Levante, se ha quedado embarazada, y te pones en la situación de una jugadora como ella, abres el convenio y te das cuenta que no pone nada. En un convenio colectivo que es exclusivamente femenino, la palabra maternidad sólo aparece una vez, ¿cómo puede ser? Hay muchos temas a tratar, y más en un deporte que es de contacto. Hay que cuidar a la jugadora embarazada y el actual convenio no prevé nada sobre toda la duración del embarazo, no hay ninguna medida de protección, lo único que establece es que si estás en el último año de contrato puedes decidir si renovar un año más o no, pero nada más. No dice nada del procedimiento a seguir, cuando tiene que dejar de competir la jugadora, como van a continuar las cotizaciones cuando esté de baja, ... Hay muchos temas a tratar que aprovechando que tenemos un convenio únicamente femenino podríamos dedicarle varios artículos.

Luego está el tema de la lista de compensación, que permite inscribir a una jugadora menor de 23 años en una lista y pedir lo que quieras [de traspaso] por ella [en el caso que la quiera otro club español]. Esto ha implicado que jugadoras como Ona Batlle o Eva Navarro fueron inscritas en la lista y los clubes pedían medio millón por ellas, cuando nadie paga estas cifras. Los clubes aún se niegan a pagar para fichar, se esperan a que [las jugadoras] terminen contrato. Esto ocasionó conflicto entre clubes y al final la perjudicada era la jugadora, que o renovaba por el club -en cuyo caso tenían un aumento del 7% de este medio millón de euros, que está bien- o te vas del país y por eso se dice que tenemos una fuga de talentos. Este es un tema a debatir, porque al final estás limitando la libre circulación de un trabajador. FutPro lo que va a hacer es escuchar a las jugadoras sub-23 y ver lo que quieren, si eliminar esta lista o poner unos requisitos.



¿FutPro tiene garantizada su presencia en la negociación del siguiente convenio?

Sí. La Audiencia Nacional establece que tienes que tener una representatividad del 5% para poder tener un sitio en la mesa y ya en la primera semana lo superamos.

Para poder negociar el convenio tiene que existir una patronal que represente a los clubes, un proceso que de momento no se ha culminado por el desacuerdo entre las entidades. Las principales perjudicadas por la situación son las jugadoras, ¿cómo lo viven?

Ahora mismo hay dos estatutos [para la futura liga], uno apoyado por 12 clubes y otro por tres (Barça, Real Madrid y Athletic de Bilbao). Ninguno está dando su brazo a torcer y a la mesa del CSD están llegando los dos estatutos y los clubes le dicen que decida, cuando el CSD no lo puede hacer y lo que está haciendo es intentar mediar entre los clubes para que haya un acuerdo. Los puntos controvertidos son los derechos audiovisuales y poder tener peso en las votaciones que se hagan dentro de la competición. Hasta que no haya un acuerdo entre los clubes, no se va a poder constituir la liga. Lo que nos gustaría es ver que podemos hacer para que los clubes lleguen a un acuerdo y recordarles que no pueden traer al fútbol femenino los problemas del masculino.

Se ha llegado a hablar de la posibilidad de convocar una huelga. ¿Cómo lo ve?

"Lo que FutPro no hará es llevar a las jugadoras a la huelga"

Cuando AFE amenaza con convocar una huelga no queda claro contra quién la va a hacer. Hace un mes hizo un comunicado en el que echaba la culpa de todo al CSD, unos días después hizo una rueda de prensa en la que se desdijo del comunicado, diciendo que no culpaba a nadie y volvió a amenazar con una huelga, pero no entendemos si es contra los clubes, contra algunos en concreto o contra el CSD. Lo que FutPro no hará es llevar a las jugadoras a la huelga, que tiene que ser el último recurso, por un motivo que no logramos entender. Si es contra el CSD al final la huelga sería contra el Gobierno, cuando las huelgas se hacen contra las empresas.

Que Alexia Putellas haya ganado el Balón de Oro es el ejemplo más extremo de cómo sus éxitos y el de otras grandes jugadoras las están convirtiendo en el espejo para miles y miles de niñas que empiezan a jugar.

Totalmente. Cuando hablé con Alexia para felicitarla por el Balón de Oro le dije que lo que ha conseguido es importante no sólo para ella. Cuando yo jugaba [de niña] tenía como referentes a Vero Boquete y a la brasileña Marta y poco más. Ahora cuando vas a un campo y ves a miles de niñas y niños con las camisetas de Alexia o Nahikari [jugadora del Real Madrid] te entra la emoción porque cuando yo era pequeña esto era imposible. Lo que ha hecho Alexia es algo súper importante para el fútbol femenino y para la mujer deportista en general y estoy súper contenta de que lo haya conseguido.

El número de licencias de jugadoras de fútbol está creciendo mucho, cada vez hay más equipos femeninos, pero todavía se mantienen diferenciales abismales con los equipos masculinos, también a nivel de instalaciones, horarios, etc. ¿Qué falta para acercarse a una igualdad?

"Seguimos teniendo un salario que puede no permitirte vivir del fútbol, hay clubes que no tienen ni campo propio"

A lo mejor es redundante, pero creo que seguir mejorando las condiciones de la primera categoría. Seguimos teniendo un salario que puede no permitirte vivir del fútbol, hay clubes que no tienen ni campo propio, ¿cómo yo, como jugadora amateur, puedo exigir a mi club un campo mejor o un material mejor de entreno cuando las que están arriba del todo puede que no tengan ni campo propio? Es inviable que yo pueda exigir más, a no ser que sea un club que es una burbuja, como el Barça. Tenemos que intentar que lo del Barça sea lo normal y el club que no tenga campo, que no exista. Si llega el punto que tenemos un convenio colectivo digno, equipos con buenas instalaciones y buen material, con buen equipo directivo, un buen staff, un buen equipo médico… Si invierten en nosotras, luego se genera un efecto cascada y todo va mejorando. Si consigues mejorar las condiciones de un equipo que está en primera, si tiene un filial vas a tener un club mucho mejor, porque va a venir mucho más talento, tendrás más victorias y más ingresos y podrás invertir mucho más. Al final es un efecto cascada y a FutPro le gustaría que en un futuro la competición profesional sea también la segunda división, en la que también se aplique el convenio colectivo.

¿Estamos en un momento en que sobre todo hay un reconocimiento retórico al fútbol femenino, pero que todavía está lejos de traducirse en hechos reales?

Sí, totalmente. Es uno de los motivos por los que nace FutPro. Las jugadoras están cansadas de organismos, instituciones y personas que sólo están para la foto. Todos corren para hacerse la foto y para decir que apoyan al fútbol femenino, pero cuando realmente los necesitamos no están y cuando queremos que hagan las cosas bien, no las hacen. Y en parte es porque se hacen la foto, pero luego su interés principal sigue siendo el masculino. No somos tontas y estamos cansadas y a raíz de este cansancio queremos aprovechar que hay un interés político, y que han declarado el fútbol femenino profesional, para crear un sindicato y apartarnos un poco de alguno de estos organismos que solo quiere estar para la foto.

Lleva jugando toda la vida, y ahora lo hace en un equipo amateur. En estas dos décadas ¿ha notado una evolución en el trato del público, que ahora quizás es más respetuoso y se oyen menos comentarios machistas?

Yo creo que sí. He jugado toda la vida y es verdad que cuando jugaba con niños, el entrenador te utilizaba de ejemplo para ridiculizar a otros: "fíjate como una niña lo hacer mejor que tú, ella corre más que tú, es más fuerte, ha marcado más goles". Que te utilicen para menospreciar a tu compañero es machismo y creo que ahora esto ya no es tan así y es algo positivo. Pero sí que es verdad que en el fútbol hay mucha gente inculta y hay que saber discernir, porque al final esta gente también está en el masculino y lo que hay que hacer es no escucharla. Creo que cada vez pasa menos y hay más aficionados al fútbol femenino, pero siempre va a haber gente inculta y la ignorancia es muy atrevida.

En la primera división cada vez hay menos equipos que no forman parte de una entidad en el que también hay masculino. ¿El tránsito hacia la profesionalización lo hace cada vez más difícil?

"Sería ideal que hubiera más equipos que tuvieran solo estructura femenina, para acabar de alejarnos del masculino"

Sí. Sería ideal que hubiera más equipos que tuvieran solo estructura femenina, para acabar de alejarnos del masculino, pero hoy en día los que tenemos son los que hay y no hay que dejarlos atrás. Cuando el CSD dijo que la liga sería profesional, también dijo que haría una inyección de dinero, y al final lo que se pretende es aprovecharlo y entender que constituir una liga significa que todos los clubes van a formar parte de ella y hay que remar todos juntos y ser un poco generosos para no dejar a ninguno atrás. Si se les destina unos recursos y luego no los invierten bien es otro tema, pero de inicio todos los clubes tienen que ser más generosos, para entender que si tienen las mismas oportunidades al final la competición será más interesante, más divertida, más competitiva y podremos tener mayores ingresos, porque va a interesar ver todos los partidos. Es importante no descuidar a estos clubes.

A raíz de la presión de las jugadoras, ha habido federaciones que han fijado la misma remuneración para los integrantes de las selecciones masculinas y femeninas, como Estados Unidos o Noruega. ¿Sería interesante que la Federación Española se lo planteara?

Sería buenísimo. Al final vamos a ser conscientes de lo que tenemos ahora mismo en la selección, que es un equipo muy potente, que está clasificado para el mundial, que este verano juega la Eurocopa y creo que puede conseguir cosas muy buenas. Que la federación establezca el equal pay a nivel de remuneración y condiciones que el masculino haría que tuvieras a las jugadoras todavía más implicadas y sería algo súper positivo para el fútbol español en general. A nivel de clubes creo que no pasará porque el fútbol masculino es un deporte aparte, es una burbuja. Estamos hablando de cantidades de dinero que son una locura y hay clubes que no quieren quitar dinero de su sección masculina para destinarla a la femenina y sólo tienen el equipo femenino por presión social.