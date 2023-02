El MWC se recupera del golpe de la pandemia: reunirá a unos 2.000 expositores y más de 80.000 visitantes

Barcelona se convertirá, un año más, en la capital mundial de la telefonía móvil y toda la tecnología que la rodea durante cuatro días. Desde el lunes y hasta el jueves, las instalaciones de Fira de Barcelona acogerán una nueva edición del Mobile World Congress (MWC), que vuelve con más fuerza que nunca después de unos años descafeinados por la pandemia de la covid-19.

En total, el congreso reunirá a más de 2.000 expositores y la organización prevé que por el recinto pasen más de 80.000 personas provenientes de países de todo el mundo, recuperando buena parte de los visitantes chinos. La cifra es bastante superior a la del pasado año, con 60.000 asistentes presenciales, pero lejos del récord de asistencia del 2019, con 109.000 congresistas. Entre las empresas expositoras encontramos Huawei, Telefónica, Vodafone, OnePlus, Honor, Oppo, Sony, Samsung, LG, entre otras muchas compañías tecnológicas.

La organización, que hace unos meses firmó un contrato para que el Mobile se mantenga en la ciudad, como mínimo, hasta el 2030, espera un impacto económico de al menos 350 millones de euros, también lejos de los 473 millones del 2019. Los organizadores confían en que esta será la edición de la vuelta a la normalidad después de unos años marcados por la pandemia. Finalmente, el sector del taxi ha descartado hacer huelga durante los días que dura el congreso tras llegar a un acuerdo con el Departament de Territori.

Los protagonistas tecnológicos del MWC

A pesar de ser el congreso de la telefonía móvil, tal y como indica su nombre, el MWC se centra cada vez menos en el móvil y más en toda la industria de aplicaciones y usos de internet que lo rodea. De hecho, el lema del Mobile World Congress de este año es Velocity – Unleashing Tomorrow's Technology – Today (Velocidad: liberando la tecnología del mañana, hoy) y girará en torno cinco ejes: el 5G Acceleration -accesibilidad sobre esta tecnología, camino hacia el 6G...-, realidad virtual -metaverso, web 3.0, experiencias inmersivas...-, FinTech (tecnofinanzas) -NFT, criptomonedas, blockchain...- y Digital Everything -aplicación de nuevas tecnologías en la industria, entre otros-.

Por su parte, el Mobile World Capital ha preparado una serie de experiencias tecnológicas basadas en la realidad inmersiva, el metaverso y la inteligencia artificial. La Capital permitirá a los visitantes crear un avatar con el que podrán viajar por seis espacios emblemáticos de Barcelona: el Parc Güell, Santa Maria del Mar, la Rambla, la calle Petritxol, la Barceloneta y el Camp Nou.

El usuario también podrá probar virtualmente unos bombones ideados por los hermanos Roca. Aquí, la experiencia virtual y real se mezclarán de nuevo. Al igual que ocurrirá en un espacio donde el visitante, a través de unas mangas y unas gafas de realidad virtual, podrá ser testigo de lo que sintió Antonio Rebollo cuando lanzó la flecha para encender la llama de Barcelona '92.

Por último, uno de los platos fuertes del evento tecnológico será el festival Beat Barcelona, donde el visitante vivirá una auténtica experiencia inmersiva musical: viajará virtualmente al escenario del último concierto en el Palau Sant Jordi del grupo de indie-pop IZAL gracias a unas gafas de realidad virtual de 360 grados. El concierto será muy realista, ya que el usuario incluso podrá notar el olor del espacio. En este mismo estante, los usuarios podrán vivir una sesión de DJ en la ya cerrada discoteca Maddox de Platja d'Aro (Girona).

También se inaugurará un nuevo espacio bajo el nombre Journey to the Future, donde se presentarán las aplicaciones más disruptivas del mundo, como por ejemplo el sistema de transporte de pasajeros mediante una cápsula de Hyperloop o un espacio de experimentación tecnológica en medicina llamado Next Hospital.

Más trenes y sin la amenaza de huelga de los taxistas

Con motivo del Mobile World Congress, Ferrocarrils de la Generalitat incrementará la frecuencia de trenes de la línea L8 en treinta circulaciones diarias. Asimismo, también doblará la capacidad de los convoyes, pasando de los tres a los seis coches, por lo que se podrán transportar hasta 8.000 personas cada hora. Además, los usuarios dispondrán de cobertura 5G durante todo el trayecto.

Finalmente, tras días de tensas negociaciones, los taxistas han descartado hacer huelga durante el Mobile World Congress 2023 al llegar a un acuerdo con el Departament de Territori y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El pacto incluye varias modificaciones en la ley del taxi y en el decreto VTC, como el blindaje de las tarifas. Es decir, se prohibirá a plataformas como Free Now aplicar descuentos en las tarifas, una de las principales reclamaciones del sector.