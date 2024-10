Más de 1,8 millones de gazatíes padecen niveles de hambre "extremadamente críticos", según la ONU

Más de 1,8 millones de gazatíes padecen niveles de hambre "extremadamente críticos", con el 70% de los campos de cultivo destruidos y los medios de subsistencia diezmados debido a la ofensiva militar israelí en curso, según una evaluación de seguridad alimentaria respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y publicada este jueves.

De acuerdo al índice IPC (siglas en inglés de "Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria") del último estudio de la ONU sobre la Franja de Gaza, 133.000 personas —lo que equivale al 6% de la población— ya se encuentran en la Fase 5, de "inseguridad alimentaria catastrófica". Además, existe preocupación porque, con la llegada del invierno, esta cifra aumente a 345.000 personas, lo que supondría el 16% de la población.

"El riesgo de hambruna persiste en toda la Franja de Gaza. Dada la reciente escalada de hostilidades, hay una creciente preocupación de que este escenario más grave pueda materializarse", señala la evaluación.

Además, la evaluación de IPC explica que solo mediante un acceso generalizado a alimentos adecuados, suministros médicos, agua y servicios básicos en toda la Franja se podrá contener el riesgo de una rápida caída en la hambruna.

Entre septiembre y octubre de 2024, todo el territorio ha sido clasificado en la Fase 4 del IPC ("emergencia humanitaria"). La desnutrición aguda se estima en la Fase 3 ("crisis aguda de alimentos y medios de subsistencia"), que afecta a 1.84 millones de personas, diez veces más que antes del inicio de las hostilidades. Desde la ONU, manifiestan su preocupación porque, para antes de abril de 2025, más del 90% de los gazatíes se encuentren mínimo en Fase 3.

En septiembre se registró el volumen más bajo de suministros que ha entrado en Gaza desde marzo de 2024. Este fuerte descenso limitará profundamente la capacidad de las familias para sobrevivir en los próximos meses. Se espera que la próxima temporada de invierno traiga temperaturas más frías, junto con lluvias y posibles inundaciones. Es probable que las enfermedades estacionales y el acceso cada vez más limitado al agua y a los servicios sanitarios empeoren la desnutrición aguda.



Nour Azab: "Mi mayor temor es cuando mi hijo dice: 'Mamá, tengo hambre', y no hay comida"

Suliman y Nour Azab narran su angustiosa situación al Programa Mundial de Alimentos. Tienen seis hijos, han sido desplazados más de tres veces y en ocasiones tuvieron que dormir en la calle bajo la lluvia. A falta de un refugio, se han visto obligados a volver a su casa de Yan Junis, que corre el riesgo de derrumbarse. "Mi mayor temor es cuando mi hijo dice: 'Mamá, tengo hambre', y no hay comida. Yo también tengo un bebé y ni siquiera tengo pañales para él. Es puro sufrimiento. Se acerca el invierno y no sé cómo me las arreglaré". La familia entera se sustenta con un solo plato de comida caliente, que recogen de una cocina comunitaria apoyada por el Programa.

Llamado de la ONU a Israel

Farhan Haq, portavoz adjunto de la ONU, ha expresado la preocupación del Secretario General por las cifras de la IPC. Durante una rueda de prensa Nueva York, declaró que "un año después del conflicto se avecina una hambruna". Y sentenció: "Esto es intolerable".

El Secretario General ha hecho un llamamiento a Israel para que se reabran de inmediato los puntos de cruce. También piden la eliminación de obstáculos burocráticos, así como la restauración del orden, con el fin de que la ONU pueda ofrecer asistencia humanitaria.

Exigen un alto el fuego inmediato, incondicional y sostenido, el restablecimiento de los sistemas alimentarios y una mejor prevención y manejo de la malnutrición aguda en aumento. Inciden en el refuerzo de programas de alimentación para lactantes y niños pequeños, así como de programas de alimentación suplementaria.

Los suministros, una prioridad

Las agencias de la ONU se esfuerzan por asistir de forma continuada a todos los habitantes de Gaza, a pesar de los graves desafíos, como la inseguridad, el difícil acceso y las órdenes de evacuación en curso. Temiendo el invierno, han puesto en marcha la reactivación de la producción local de alimentos y la restauración de alimentos altamente nutritivos. Incluso antes del inicio de la violencia israelí, los inviernos en Gaza ya mostraban picos de hambre y malnutrición.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha implementado un programa para proteger a unas 30.000 ovejas y cabras, que representan alrededor del 40% del ganado restante. Hasta finales de septiembre, ha distribuido forraje a más de 4.400 criadores de ganado en Rafah, Khan Younis y Deir al-Balah, y kits veterinarios a aproximadamente 2.400 familias de pastores.

Esperan entregar más suministros esenciales, como forraje adicional, plásticos para invernaderos, tanques de agua, vacunas, bloques energéticos y refugios para animales, una vez que se reestablezcan las condiciones de acceso y seguridad. "Al nutrir estos animales, se podrá proporcionar suficiente leche para todos los niños de Gaza", agregó Haq.

Continúan los bombardeos y las muertes

Ante este panorama de hambruna extrema, la violencia israelí prosigue ininterrumpida. Al menos 28 palestinos, incluidos niños, han muerto y 160 han resultado heridos en un ataque israelí contra un refugio situado en una escuela de Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (en inglés, UNRWA) en el norte de la Franja, según el ministerio de Salud de Gaza.

La escuela Abu Hussein se encuentra en el campo de Jabalia, una zona "aislada", debido a un "asedio militar que priva a los civiles de los medios esenciales de supervivencia", según el coordinador humanitario de la ONU. Además, sólo tres de los diez hospitales de la gobernación del norte de Gaza funcionan, aunque se encuentran sobrepasados. Es el tercer ataque a una escuela de UNRWA en la última semana.