Aminatu Haidar viaja al Sáhara y no podrá volver a España

La activista saharaui Aminatu Haidar viaja este miércoles al Sáhara Occidental para despedirse de un familiar que se encuentra gravemente enfermo. Sin embargo, no podrá regresar a España al haberle sido denegada la prórroga de residencia que mantenía desde hace 16 años.

Su letrada ha confirmado que Haidar viajará a El Aaiún "sin autorización de regreso" y que, por tanto, no podrá volver a España, a no ser que prospere el recurso judicial que han presentado ante el Juzgado número 14 de Madrid.

"No puede volver hasta que no tengamos una sentencia favorable"

"No puede volver hasta que no tengamos una sentencia favorable. Creemos que tenemos todo a favor para que esa sentencia sea estimatoria, aunque no se puede garantizar al 100%", ha señalado. Además, ha recalcado que "si no se le concede un visado no podrá salir de los territorios ocupados".

Sin atención sanitaria

Haidar tenía autorización para residir en España "por razones humanitarias" desde el 2007, que le permitía tener la asistencia sanitaria a la que no puede acceder en los territorios ocupados. Según la abogada, la autorización la renovaba anualmente "sin problemas porque seguía en la misma situación", pero le había caducado el pasado año, motivo por el que presentó un recurso en la Delegación del Gobierno de Jaén, donde estaba empadronada.

Posteriormente y sin haber obtenido respuesta, solicitó el trasladado de su expediente administrativo a Madrid, donde se fue a vivir para tratarse de unos problemas de salud, y la petición fue aprobada. Sin embargo, una vez en la capital, la Delegación del Gobierno le comunicó que se le denegaba la prórroga para residir en España con el argumento de que "no se da el supuesto de la enfermedad sobrevenida y que la solicitud se había hecho fuera del plazo establecido".

Haidar rechazó estos argumentos y decidió recurrir ante un juzgado de Madrid "porque el tema de la enfermedad sobrevenida ya se había determinado en 2007 y la Administración lo venía aprobando todos estos años", y porque tienen "justificantes" de que se presentó la solicitud en plazo.

Para la letrada de la activista saharaui, que asegura que empezó a tener problemas con la administración en 2021, se trata de una "decisión política" porque los argumentos son "infundados" ya que "cumple los requisitos" para tener la residencia.

Tras incidir en que la situación administrativa de su defendida no había cambiado, solo su agravamiento de salud, ha insistido en que lo único que ha variado ha sido la postura del Gobierno español respecto al conflicto del Sáhara Occidental.

Perseguida por Marruecos

"Ningún medico marroquí se va prestar a ver su caso"

"Aminatu está muy indignada porque, una vez más, ve que el Gobierno accede a los chantajes de Marruecos para perseguirla", ha comentado la abogada. Además, ha lamentado que no podrá "tener asistencia médica en los territorios ocupados porque ningún medico marroquí se va prestar a ver su caso".



"No va a ser asistida. Marruecos le persigue a todos los niveles", ha insistido. A continuación, ha expresado su "indignación" porque fuera de los territorios ocupados "se la persiga también de esta manera", en referencia a la negativa del Gobierno español de prorrogar su residencia.

La propia Aminatu Haidar, que asegura encontrarse "muy debilitada" por sus problemas de salud, ha dicho que no tiene dudas de que es una decisión política y que obedece a "una orden del Gobierno marroquí". En este sentido, la defensora de los derechos humanos del Sáhara Occidental ha expresado su temor a que, una vez aterrice, la autoridades marroquíes le retiren el pasaporte para no dejarla salir del país.

La negativa de prorrogar el permiso de residencia a Haidar ha llevado a algunas formaciones como el BNG a presentar una serie de iniciativas parlamentarias en el Congreso y el Senado para pedir al Gobierno que rectifique y renueve la prórroga para que pueda permanecer en España legalmente. En ellas, se recuerda que Haidar es conocida por "su amplia trayectoria como defensora de la causa de un Sahara independiente" y que ha padecido personalmente "la represión, torturas, detenciones arbitrarias y hasta una desaparición forzada".