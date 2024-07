Biden anuncia que se retira de la carrera por la Casa Blanca y apoya la candidatura de Kamala Harris

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha anunciado que se retira de la carrera por la presidencia de EEUU tras semanas de especulaciones sobre su estado de salud y sobre si era el rival adecuado de los demócratas para medirse al republicano ultra Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Además, ha mostrado su apoyo a la actual vicepresidenta, Kamala Harris, para que sea la candidata demócrata.

Biden, de 81 años, ha anunciado en una carta publicada en Twitter que acabará su mandato pero que abandona la carrera por la reelección. Dice que lo hace "por el interés del partido y del país".

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", dice en la misiva.

El demócrata, que se encuentra aislado en su casa de Delaware tras haber dado positivo en covid hace unos días, ha acabado dando su brazo a torcer tras las intensas presiones del partido demócrata y de influyentes donantes para que se retirara y dejara paso a otro candidato que pudiera hacer frente a Trump.

Incluso el expresidente de Estados Unidos Barack Obama había reconocido ante su círculo cercano que el actual mandatario debía "reconsiderar seriamente" el futuro de su candidatura. Obama creía que las posibilidades de victoria de Biden se habían "reducido considerablemente", según The Washington Post.



Precisamente una de las candidatas más probables es su actual vicepresidenta, Kamala Harris, a quien ha mostrado su apoyo para que sea quien se enfrente a Trump en noviembre.

"Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", dice en otro tuit.

"Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí", señala Biden en la carta.