Los trabajos para desencallar al súper portacontenedores de bandera panameña Ever Given, que bloquea el canal de Suez desde el martes, continúan este viernes por tercer día consecutivo, mientras que unos 200 barcos esperan la reapertura de esta destacada vía comercial en el mar Mediterráno y el mar Rojo.

La compañía Gulf Agency Company (GAC), con sede en Dubái y que opera en el canal, informó hoy en su página web que "barcos remolcadores y maquinaria pesada siguen luchando para mover el buque varado en el canal de Suez". Agregó que "no hay progreso confirmado" y que "el tránsito permanece suspendido y actualmente no hay indicadores de cuándo podría retomarse".

En imágenes por satélite se pueden ver decenas de barcos esperando al sur del canal de Suez, en un área relativamente pequeña entre el Egipto continental y la península del Sinaí. Según la naviera Maersk, la principal que opera en el canal, hay 200 barcos alojados en ambas entradas del canal, entre ellos nueve portacontenedores de esta compañía, incluidos uno que se dirige a Algeciras y otro procedente de este puerto español.

Las autoridades egipcias no han desvelado cuántos barcos se han visto afectados por el bloqueo del canal, por el que en 2020 transitaron 18.829 naves y por el que pasa más del 10 % del comercio marítimo a nivel mundial.

El puerto de Amberes se prepara

El puerto de Amberes (Bélgica), uno de los más importantes de la Unión Europea, se prepara para hacer frente a los posibles efectos provocados por el bloqueo del canal de Suez. El portavoz del puerto de Amberes, Lennart Verstappen, señaló en declaraciones a Efe que el encallamiento del "Ever Given", atravesado en el canal de Suez de forma que no permite el paso de ninguna embarcación, "probablemente tendrá un impacto" en su desembarcadero, aunque puntualizó que es demasiado pronto para juzgar cuán grande será.

"Cada día que el buque esté atascado, más buques tendrán que esperar. Una vez resuelto, habrá un pico de buques en todos los puertos de Europa Occidental", añadió Verstappen, lo que tendrá una repercusión en el transporte y la logística desde los puertos hasta el interior de Bélgica.

Aunque el buque Ever Given no tiene que pasar por Amberes, este es un problema que, en caso de prolongarse, "podría tener un gran impacto en la cadena logística mundial" y los operadores de las terminales del puerto ya se preparan para ello.



El buque Ever Given, con 400 metros de longitud y capacidad de 224.000 toneladas de carga, se quedó atravesado debido a los fuertes vientos en medio de una tormenta de arena que azotó esta semana Egipto y que dificultaba la visibilidad.