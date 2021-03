El canal de Suez, que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo, se encuentra bloqueado desde que el martes un gran portacontenedores encallara en el tramo sur de este paso artificial, uno de los más importantes para el transporte marítimo y para el petróleo procedente del golfo Pérsico. Jordi Espin Vallbona, secretario general de Transprime, la asociación española de empresas cargadoras, ha señalado a 20minutos que España está completamente integrada al tráfico comercial que pasa por el canal, y que este bloqueo afecta directamente a las importaciones y exportaciones internacionales y españolas.

En el pasado, el tránsito por el canal se ha visto interrumpido por conflictos bélicos y, más recientemente, por el mal tiempo, al que han apuntado en esta ocasión las autoridades egipcias la causa de que el buque de bandera panameña Ever Given quedara atravesado, en concreto por los fuertes vientos con arena del desierto y la poca visibilidad.

Al menos 156 barcos se encuentran parados a la espera de que terminen los trabajos de reflotación del portacontenedores "Ever Given" que se quedó varado y atravesado el martes en el canal de Suez, que tuvo que suspender hoy la navegación, informó la compañía Leth Agencies. Hoy, la Autoridad del Canal de Suez anunció en un comunicado la suspensión "de manera temporal" del tráfico en el canal "hasta que terminen las obras de reflotación del gigante portacontenedores" "Ever Given", dijo su presidente, el almirante Osama Rabie.

Una importante vía marítima

El canal de Suez, inaugurado en 1869, conecta el mar Rojo con el Mediterráneo acortando el camino para los barcos que navegan entre Europa y Asia, que de esta forma no tienen que rodear todo el continente africano, con el tiempo y el riesgo que ello conlleva.

En la actualidad, en torno al 10 % del comercio marítimo global pasa a través del canal y el 25 % de los contenedores,con la particularidad de que muchas de las embarcaciones que lo atraviesan son buques petroleros, aunque en ocasiones tienen que descargar el crudo y canalizarlo a través de un oleoducto.

Por el canal pasa la mayor parte del petróleo que procede del Golfo Pérsico con destino a Europa, así como el crudo de Rusia que se dirige a la India, China u otras países asiáticos. En menor medida, también es una vía de transporte entre la costa este de Estados Unidos y Asia.

Los buques tendrán que rodear África

Los barcos cuya ruta ha quedado bloqueada deberán rodear África por el cabo sur de Buena Esperanza para llegar a Europa. Por tanto, tendrán que invertir una semana más de ruta y más combustible, incurriendo en unos sobrecostes que cargarán al consumidor en el precio final de la mercancía.

"Los surcharges, de una manera u otra siempre terminan repercutiendo en el cliente final", señala Espín a 20 minutos. "El consumidor no lo notará de manera directa e inmediata, pero sí a medio plazo en el momento en que el sobrecoste se normalice por toda la cadena de suministro", indica el experto.