El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado este domingo su renuncia como presidente después de que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya pedido la repetición de las elecciones presidenciales del 20 de octubre.



"Nuestro gran deseo es que vuelva la paz social. Que el mundo entero sepa que grupos oligárquicos conspiran contra la democracia", ha declarado Morales en su discurso de renuncia.

Además, se ha referido a los líderes opositores Carlos Mesa y Fernando Camacho. "Espero que ellos y otros comités cívicos no maltraten, no perjudiquen, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prevendas", ha afirmado.

Renuncias en bloque

"La lucha no termina acá"

Morales también se ha referido a la dimisión de varios altos cargos y congresistas de su partido, el Movimiento Al Socialismo, que han renunciado tras denunciar amenazas e incluso el secuestro de familiares. "Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del MAS no sigan hostigados, perseguidos, amenazados", ha argumentado.

"Lamento mucho este golpe. Quiero decirles que la lucha no termina acá. Vamos a continuar con esta lucha por la igualdad y la paz", ha remachado Evo Morales.

Inmediatamente después, se ha conocido la renuncia del vicepresidente, Álvaro García Linera, quien ha acompañado a Morales como su 'número dos' desde que llegó al Palacio Quemado en enero de 2006. "He sido el vicepresidente de un indígena, de un campesino, y le seré siempre leal", ha asegurado García Linera en el vídeo retransmitido por la televisión estatal.

"Estaré siempre a su lado, acompañándolo en las buenas y en las malas", ha añadido. De hecho, según informan algunos medios locales, Morales y García Linera han partido juntos desde el aeropuerto de El Alto en el avión presidencial.