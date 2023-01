Boluarte renueva su gabinete tras la escalada de violencia por las protestas en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó este viernes su gabinete al cambiar a los ministros de Interior, de Trabajo y de la Mujer, tras la escalada de violencia en las protestas antigubernamentales.



En un acto en el Palacio de Gobierno, anunciado minutos antes de su celebración, Boluarte tomó juramento a Vicente Romero Fernández, Luis Alfonso Adrianzen y Nancy Tolentino, para ocupar las carteras del Interior, de Trabajo y de la Mujer, respectivamente, tras aceptar la renuncia de sus predecesores.



La actual presidenta también pidió "perdón" si su Gobierno se "equivocó en encontrar la paz y la calma" y afirmó que no renunciará y seguirá "promoviendo el diálogo de la paz social" para superar la crisis social y política que vive el país, cuyas protestas han dejado más de cuarenta fallecidos, 21 en la última semana. "Si en algo nos hemos equivocado en encontrar la paz y la calma, pido perdón al pueblo peruano", declaró Boluarte en un mensaje a la nación.

La presidenta, quien no ofrecía declaraciones públicas desde el lunes pasado, aseveró que no renunciará al cargo y reafirmó el compromiso de su Gobierno "de seguir promoviendo el diálogo y la paz social" en el país.



En este sentido, reiteró que "no quiere quedarse en el poder" y solicitó al Congreso adelantar la fecha para votar el proyecto ley que presentó el Ejecutivo para celebrar elecciones generales en abril de 2024. "No voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú y no con este grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria", expresó.



Nuevo gabinete en el Gobierno de Perú

El primero en anunciar la salida del gabinete que lidera el primer ministro Alberto Otárola, y que este martes fue investido por el Congreso, fue el ahora exministro de Trabajo, Eduardo García Birimisa, quien presentó el jueves su carta de dimisión y pidió a Boluarte pedir disculpas y reconocer errores en la respuesta de su Gobierno a las protestas ciudadanas que piden su renuncia.



La cartera de Interior pasará a ser ocupada por Romero Fernández, quien toma el relevo de Víctor Rojas Herrera y tendrá el gran reto de dirigir la Policía Nacional de Perú (PNP) y encauzar la respuesta institucional a las protestas.



Interior ha sido el ministerio con más cambios desde que Boluarte asumió la Presidencia del país en diciembre pasado, pues Rojas Herrera juramentó hace poco más de tres semanas en reemplazo de César Augusto Cervantes, quien solo duró diez días en el cargo.



El nuevo titular de esta cartera, Romero Fernández, es un general retirado de la PNP y fue ministro del Interior durante tres meses bajo el mandato del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Romero Fernández fue también director de la PNP entre 2015 y 2017, cuando Otárola era ministro de Defensa en el Gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).



En Trabajo, García, quien fue enfático en defender que el país necesita "un cambio de rostros en su dirección y un adelanto de elecciones" al presentar sus renuncia, fue reemplazado por el abogado Adrianzen, quien hasta ahora ocupaba el cargo de secretario general del despacho de Otárola y previamente había sido designado como asesor del Ministerio de Defensa, cuando lo encabezaba el ahora primer ministro.



El nuevo titular de Trabajo también fue gerente general del Ministerio de la Producción durante la gestión de Jorge Luis Prado en el gobierno del expresidente Pedro Castillo.



El ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pasa a ser dirigido por la psicóloga Nancy Tolentino, quien en 2012 fue directora ejecutiva de un programa de la misma cartera. Previamente, Tolentino había sido delegada nacional suplente ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabajado como consultora para la Cooperación Española para la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas del Congreso.



La CIDH pide el fin de la violencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este viernes un llamado al cese de la violencia y a un "diálogo amplio e inclusivo" para encontrar una salida a la crisis en Perú y recordó a las fuerzas de seguridad del país que deben actuar dentro de los estándares interamericanos del uso de la fuerza que implican "legalidad, necesidad y proporcionalidad".

En una rueda de prensa sobre el balance de la visita de tres días de la CIDH a Perú, el vicepresidente del organismo y relator para el país andino, Stuardo Ralón, aseguró que la salida a las protestas antigubernamentales que suman casi medio centenar de fallecidos en un mes "debe pasar por el diálogo, acuerdos y respeto al estado de derecho".



El comisionado afirmó que durante la visita se "constató un clima de extrema polarización social y política", además de "una fuerte estigmatización por factores étnicos y regionales".



Boluarte aseguró que "el país merece conocer la verdad con objetividad y celeridad" sobre los fallecimientos registrados en las protestas ciudadanas y saludó las investigaciones abiertas por el Ministerio Público para "individualizar a los responsables".



Tras expresar su pesar por las muertes de los manifestantes y de un policía en las protestas, la mandataria hizo un llamado a abandonar la violencia, pese a reconocer que detrás de las protestas también hay un "reclamo justo" de ciudadanos que expresan su "descontento por demandas insatisfechas" y relegadas durante décadas. "Hay que atender de manera inmediata estas demandas", aseveró.



Agregó que, desde que asumió la presidencia del Perú, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, fue consciente de que el país estaba "en medio de una grave crisis política".