Una mayoría del gabinete del Gobierno británico da por "muerto" el acuerdo del brexit y estudia posibles alternativas, como un segundo referéndum, informa este sábado el diario The Times.

La mayor parte del gabinete de la primera ministra, la conservadora Theresa May, cree que el plan acordado en noviembre entre Londres y Bruselas tiene pocas opciones de aprobarse en el Parlamento, asegura el rotativo.

Existen, con todo, divisiones internas en el Ejecutivo sobre qué camino seguir si la Cámara de los Comunes no respalda finalmente el acuerdo.

La ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, y el titular de Economía, Philip Hammond, junto con otros tres ministros, se están "inclinando" hacia la opción de convocar una nueva consulta "si todas las demás opciones" quedan descartadas, según The Times.

El responsable de Medioambiente, Michael Gove, puede preferir la opción de proponer un brexit que deje al Reino Unido dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), con un modelo similar al de Noruega, según esa fuente.

Un grupo de ministros no descarta abandonar la Unión Europea sin un acuerdo

Un tercer grupo de ministros, que incluye al de Sanidad, Jeremy Hunt, no descarta abandonar la Unión Europea sin un acuerdo el próximo 29 de marzo si no se aprueba el pacto, agrega el periódico.

En ese sentido, Hunt sugirió en una entrevista a la cadena BBC Radio 4 que la Unión Europea será más flexible a la hora de hacer concesiones al Reino Unido cuanto mayor sea la posibilidad de un brexit abrupto.

Diferentes maneras de salir de la UE

"La razón por la que creo que al final la Unión Europea va a querer ayudarnos tanto como pueda es que no tiene interés en provocar una mayor crisis en el Reino Unido", argumentó el ministro. "Algunas personas en la Unión Europea creen que el Parlamento detendría un escenario de no acuerdo, pero no pueden estar seguros de ello", esgrimió.

Si Bruselas aporta nuevas "garantías" sobre el mecanismo de salvaguarda para la frontera de Irlanda del Norte, agregó Hunt, cree que todavía es posible que la Cámara de los Comunes respalde el acuerdo.

La titular de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, hizo por su parte un llamamiento a los diputados para llegar a un "consenso" y apoyar el pacto cuando se someta a votación en las próximas semanas.

El ministro para Escocia, David Mundell, ha sido el primero en plantear la posibilidad de aplazar la salida de la UE más allá del 29 de marzo, el límite que establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa, a fin evitar una posible ruptura no negociada, según The Times.

May se vio obligada a aplazar la votación en los Comunes del pacto del brexit el pasado martes ante la imposibilidad de lograr una mayoría y espera regresar a la cámara antes del 21 de enero con nuevas concesiones por parte de Bruselas.

En la cumbre comunitaria celebrada esta semana, el resto de líderes europeos han cerrado la puerta a renegociar el acuerdo, si bien se han mostrado abiertos a redactar nuevas clarificaciones en relación al mecanismo de seguridad para Irlanda del Norte, el aspecto más controvertido del texto.