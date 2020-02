En su primera aparición pública tras el brexit, el primer ministro británico, Boris Johnson, se ha mostrado eufórico al exponer sus planes de cara a las negociaciones que Reino Unido tendrá que mantener durante los próximos once meses con los responsables de la Unión Europa para establecer los acuerdo comerciales que marquen la futura relación entre ambos territorios.

En su intervención, Johnson ha llegado a plantear que Reino Unido se convierta en el Superman defensor del libre comercio: "La humanidad necesita algún país que esté preparado para quitarse las gafas Clark Kent y salir de la cabina telefónica con su capa como el campeón del derecho de las poblaciones de la tierra a comprar y vender libremente entre ellos", sostuvo.

Pero, como apunta el corresponsal diplomático del diario The Guardian, Patrick Wintour: "El Número 10 parece respaldar el libre comercio de bienes pero no de información".

Con la intención de concretar una poco más cual será la línea del ejecutivo durante las conversaciones que mantenga con la UE durante el periodo de transición iniciado tras el brexit, la oficina del primer ministro británico había organizado una reunión informativa con la prensa este lunes por la tarde. Y nadie imaginó que acabaría como lo ha hecho.

Quienes estaban allí cuentan que la situación que se vivió en el vestíbulo de la residencia del primer ministro fue tensa. Dicen que el principal asesor de comunicación de Johnson, Lee Cain, pidió a un grupo de periodistas que se colocaran a un lado de la alfombra y a un segundo grupo, que lo hiciera en el lado opuesto -primero- y luego que se fuera. Entre ellos se encontraban los corresponsales gubernamentales de varios diarios de ideología opuesta a Johnson como el Daily Mirror, The Independent y The Huffington Post.

Fue entonces cuando periodistas de uno y otro lado de la alfombra respondieran a este veto abandonando juntos el número 10; si el gobierno no quería reunirse con unos, tampoco podría hacerlo con los otros.

La editora política del Daily Mirror, Pippa Crerar, una de las invitadas a marcharse. ha definido lo ocurrido como "siniestro y triste". "Me sentí profundamente incómoda cuando me dejaron a un lado de la sala mientras leían uno a uno los nombres de los colegas del grupo que fue considerado aceptable por el 10 de Downing Sreet, asegura en su cuenta de Twitter.

Según algunas fuentes, los periodistas que fueron autorizados a quedarse eran diez y los que no, cerca de treinta. Entre los que decidieron abandonar el lugar voluntariamente junto a sus compañeros se encontraban, entre otros, los corresponsales políticos de la BBC, Sky News, The Daily Mail, The Telegraph, The Sun o The Financial Times.

"Somos bienvenidos a informar a quien queramos"

Las explicaciones que da el gobierno británico no han servido precisamente para calmar los ánimos. Según Alex Wickham, corresponsal político de Buzzfeed esto es lo que sostiene Downing Sreet: "La sesión informativa completa sucedió para todos. Se organizó una sesión informativa más pequeña para los periodistas especializados. Periodistas no invitados irrumpieron y exigieron ser parte de ella. Se dejó claro que sólo los invitados podían quedarse. Ellos eligieron irse".

A lo que Pippa Crerar, responde : "Nadie irrumpe en Downing Street. Si lo intentaras, te dispararían".

La prensa británica destaca que las reuniones informativas con los funcionarios públicos, como representantes no políticos del gobierno, siempre habían estado abiertas a todo el espectro de los medios de comunicación. Y que la respuesta que recibieron por parte de los responsables del ejecutivo fue: "Somos bienvenidos a informar a quien queramos".

Johnson, como Trump

Desde la oposición denuncian lo ocurrido. Tracy Brabim, miembro del partido laborista y secretario de Cultura en sombra, sostiene: "Es preocupante que Boris Johnson parezca estar recurriendo a tácticas importadas de Donald Trump para huir del escrutinio". Y añade: "El futuro acuerdo comercial con la Unión Europea es un asunto de gran importancia e interés público. Quienes tengan acceso a tan importante información no deben ser escogidos por el Número 10".

También el diario The Guardian se acuerda de Trump: "Las tácticas del número 10 son un reflejo de las de Donald Trump en los EEUU y representan una escalada de las tensiones de Johnson con los medios de comunicación, que han ido en aumento en las últimas semanas".

The Guadian se refieren a, entre otros, el hecho de que el equipo de prensa de Johnson haya prohibido a sus ministros aparecer en el programa Today de BBC Radio 4 y el programa de televisión Good Morning Britain de la cadena ITV.