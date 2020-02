Ingrid Escamilla fue asesinada el pasado día 9 de feberero y horas después la prensa sensacionalista publicó unas imágenes del cuerpo de la víctima en las que aparecía despellejada.

El asesinato se ha convertido rápidamente en un trágico símbolo de la violencia que padecen las mujeres en México y desencadenó movilizaciones este viernes en las calles de las principales ciudades del país. Repasamos las causas de estas masivas marchas.

1. Mas de 1.000 feminicidios en 2019

En 2019 se registraron un total de 1.006 feminicidios, según cifras oficiales. En México matan a 10 mujeres cada día. El país lleva lustros padeciendo una crisis de derechos humanos y seguridad que ha desbordado a las autoridades, atizada por la impunidad en más del 98% de los crímenes.

Además, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), las denuncias por feminicidio en el país registraron un alza del 137% en los últimos cinco años

2. El asesinato de Ingrid Escamilla, el detonante de las protestas

La joven Ingrid Escamilla, de 25 años, fue asesinada y descuartizada hace dos domingos a manos de su pareja. Tras acabar con su vida, Erick Francisco, alias N, de 56 años, descuartizó el cuerpo de Escamilla, tiró algunos de sus restos por el váter y llevó otros a una cloaca pública situada al norte de Ciudad de México.

Tras los hechos, además del vídeo en el coche patrulla se filtraron fotos del cuerpo descuartizado de Escamilla, que aparecieron tanto en la prensa sensacionalista como en las redes sociales.

3. La polémica por eliminar el feminicidio del código penal

La tipificación del delito de feminicidio -homicidio de una mujer por razones de género- se logró en México en 2012 después de años de lucha y tras una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El titular de la Fiscalía General de la República propuso suprimir el delito de feminicidio y sustituirlo por homicidio con agravante, con una pena de 40 a 70 años

Pero a inicios de este febrero, en una reunión privada con diputados del partido gobernante, el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, propuso suprimir el delito de feminicidio y sustituirlo por homicidio con agravante, con una pena de 40 a 70 años.

La propuesta de modificar el Código Penal Federal fue criticada casi en pleno por el parlamento mexicano. Incluso por Morena y por el presidente, quien días después dijo: "En el caso de quitar causales para feminicidios, dijimos no. No se mueve". No obstante, esta misma semana, el fiscal general, cercano al mandatario, defendió de nuevo su tesis en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.



4. Los desafortunados comentarios del presidente

Aunque López Obrador aseveró al inicio de la polémica que no habría cambios penales, días después tuvo algunos comentarios que muchos consideraron poco afortunados. "No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio, ya está muy claro", dijo López Obrador durante la visita de Gertz Manero del lunes.

Algo presionado por la prensa, López Obrador pareció improvisar este viernes un decálogo para proteger a las mujeres que señala, por ejemplo, como "cobardía" y "anacronismo" agredir a una mujer e insta a castigar a los responsables y "garantizar la seguridad de las mujeres". Además, en el listado no aparecía la palabra "feminicidio".



5. Críticas a la prensa sensacionalista

La filtración de imágenes del cadáver de Escamilla ha llevado a las autoridades capitalinas y federales a investigar tanto quienes suministraron las imágenes como los medios que se hicieron eco de ellas.

Uno de los objetivos de la protesta de este viernes fue La Prensa, un diario de crónica roja y gran tirada que publicó las imágenes. Mujeres encapuchadas destrozaron varios vehículos de reparto e incluso incendiaron uno de ellos.