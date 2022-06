Los ciudadanos de Dinamarca dan luz verde a participar en los programas militares de la UE

La ciudadanía danesa ha votado en referéndum a favor de la participación de Dinamarca en las políticas de defensa de la Unión Europea para dejar de lado la exclusión voluntaria del país en esta materia.

Con cerca del 98% de los votos contados, no menos del 66,9% de los votantes han dicho que sí a abolir la reserva, por lo que es la mayor victoria en una votación danesa sobre la Unión Europea, según ha recogido el diario danés Berlingske. Es, por tanto, una decisión histórica, ya que Dinamarca no participaba, hasta ahora, en los programas de defensa de la UE, no aportaba fondos para ellos y no enviaba militares ni material de forma análoga a la política monetaria, por la que mantiene su corona y no utiliza el euro.

La 'luz verde' a esta medida implica que los soldados daneses pueden ser enviados a operaciones militares de la Unión Europea si así lo desea la mayoría en el Parlamento de Dinamarca. Asimismo, con dicho apoyo por parte de la ciudadanía, el Gobierno en minoría puede incrementar en 7.000 millones de coronas (unos 940 millones de euros) el gasto en defensa en los dos próximos años.

"Es en sí mismo muy, muy especial. Por lo tanto, esta noche estamos más unidos que nunca en la política europea. Es importante de forma independiente en un mundo donde hay tanta división", ha indicado la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Además, el ministro de Defensa danés, Morten Bodskov, ha indicado en su perfil oficial de Twitter que Dinamarca debe unirse a los socios occidentales, ya que Putin representa "una amenaza" para la "paz y seguridad".

Este resultado también es un triunfo para el líder de la oposición, el presidente entusiasta de la UE del Partido Liberal, Jakob Ellemann-Jensen, quien durante la campaña electoral afirmó repetidamente que soñaba con abolir la reserva de defensa, según ha recogido el diario Jyllands-Posten. En lo que respecta al lado contrario, la formación de izquierdas Enhedslisten (Lista de la Unidad) ha sido prácticamente el único partido que ha apostado un rechazo rotundo a la adhesión de las políticas de la UE.