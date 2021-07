El ministro francés de Justicia, Eric Dupond-Moretti, ha sido acusado de conflicto de intereses por, presuntamente, haber intentado vengarse, aprovechándose de su cargo, de unos jueces a los que había demandado antes de llegar al Gobierno, cuando era un abogado penalista.



Esta inculpación del es una situación inédita en Francia que fue confirmada por sus abogados una vez terminado el interrogatorio de seis horas al que fue sometido ante el Tribunal de Justicia de la República, el único habilitado para juzgar a miembros del Gobierno.

"Era la crónica de una inculpación anunciada", dijo a la prensa el letrado Olivier Cousi, que se quejó de que esa decisión "se había preparado antes del interrogatorio".

No ve razones para dimitir

Cuando se le preguntó por la continuidad del ministro en su cargo, Cousi afirmó que no ve ninguna razón en contra para ello. Y, aunque desde el punto de vista jurídico no tiene obligación de dimitir, en Francia es costumbre, como una ley no escrita, que un ministros acusado judicialmente debe dejar su cargo. Y, esta fue, de hecho, la posición del presidente francés Emmanuel Macron durante la campaña electoral del 2017.

Sin embargo, ahora, fuentes del entorno del Presidente, dicen que, en este caso, Macron no quiere que dimita Dupond-Moretti, porque sería una forma de ceder a las tres asociaciones de magistrados que se querellaron en su contra para apartarlo por sus diferencias en política judicial. Una decisión que ha compartido públicamente el primero ministro Jean Castex que ha pedido, en un comunicado, al ministro de justicia, que siga en su puesto

Cuasi una conspiración

Tanto Cousi como Christophe Ingrain, otro de los abogados del ministro, aseguraron que en su comparecencia ante los jueces del CJR Dupond-Moretti había dado explicaciones "muy claras y muy precisas" en el interrogatorio pero eso no había impedido que se formalizara la inculpación porque la decisión "estaba tomada de antemano".

Por esto, los letrados tienen intención de interponer un procedimiento la semana próxima para solicitar la anulación de la imputación.