La crisis del coronavirus en Italia obliga a triar, según la edad, en las terapias intensivas

En la prolongada situación de crisis sanitaria, debido al Covid-19, los ancianos transalpinos corren más peligro, por partida doble. Al parecer, además de ser el colectivo médicamente más expuesto, en Italia es el que menos prioridades tiene actualmente en una eventual situación de colapso en la repartición de camas hospitalarias. Esta cuestión lleva hablándose días en el país itálico, entre otras cosas porque si el número de contagiados sigue al ritmo actual, en muy poco tiempo habrá que aplicar, con incómodo pragmatismo, el criterio de la "edad" y la "supervivencia" en el triaje de los departamentos de terapia intensiva.

"Tenemos que elegir por edad y por estado de salud", explicó hace unos días al conocido periódico italiano Corriere della Sera Christian Salaroli, anestesista operativo en la ciudad de Bergamo, en la región de Lombardía, una de las zonas más afectadas por los contagios de coronavirus en Italia: "Tenemos que actuar como en cualquier escenario de guerra. No lo digo yo, sino los manuales en los que hemos estudiado".

"Es totalmente cierto", explicó Salaroli, el anestesista de Bergamo: "En las camas de terapia intensiva son admitidos solo mujeres y hombres con pulmonía por Covid-19 con insuficiencia respiratoria. Los demás, se tiene que marchar para casa". En la evaluación de tal difícil situación, contará también la capacidad del paciente de recuperarse tras la reanimación: "Si una persona entre los 80 y los 95 años tiene una grave insuficiencia respiratoria, no se procede. Si tiene una insuficiencia multiorgánica de más de tres órganos vitales, la tasa de mortalidad es del 100%. Ya no hay nada que hacer". Y admite: "Es una frase terrible, pero desgraciadamente, cierta. No estamos en condiciones de probar a hacer milagros", explica Christian Salaroli.

Un reciente artículo del diario británico The Telegraph afirma que si pronto hubiera problemas en la gestión de las plazas de terapias intensivas debido al Covid-19, un documento emitido por la protección civil de la región de Piamonte (Turín) menciona el "criterio" de tener "menos de 80 años de edad", para entrar en terapias intensivas.

Atendiendo a los últimos datos de ayer por la tarde ofrecidos por la Protección Civil Italiana, hasta el momento se contabilizan 23.000 enfermos por coronavirus, a los que hay que sumar 2.800 personas ya curadas y, por primera vez, más de 2.000 fallecidos. Más de la mitad de los contagiados actuales se encuentran en Lombardía, la región más afectada por la pandemia en Italia. Hace tres semanas, fue el área donde se detectó el primer foco del contagio. Se empezó aislando a unas 50.000 personas en al sur de Milán, para luego obligar, en cuestión de 20 días, a mantener la cuarentena en todo el país con forma de bota.

El Gobierno italiano, mientras tanto, aprobó en el día de ayer un nuevo decreto ley para afrotar las consecuencias económicas del coronavirus en Italia: más sanitarios, prohibición de los despidos, indemnizaciones laborales y suspensión de las hipotecas; son algunos de los puntos clave de las nuevas medidas del Ejecutivo de Giuseppe Conte para evitar que el país pierda el 1% de PIB a lo largo del año 2020.