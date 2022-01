La Reina Isabel II ha recibido formalmente este viernes las disculpas del Gobierno británico por motivo de las dos fiestas que se celebraron en la sede del Ejecutivo de Downing Street, la víspera del funeral el 17 de abril del príncipe Felipe.

Así lo hizo público un portavoz del despacho y residencia oficiales del primer ministro, Boris Johnson, quien dijo que los representantes del Ejecutivo han pedido perdón por teléfono al Palacio de Buckingham. De la misma forma calificó de "lamentables" las celebraciones llevadas a cabo en un momento de duelo nacional.

Ante la incógnita de porqué el líder conservador no se disculpó personalmente, la fuente dijo: "El primer ministro ya dijo que hubo malas decisiones y que es correcto que la gente se disculpe, como él ya hizo esta semana", afirmación que mantiene relación con una fiesta a la que asistió el 20 de mayo de 2020, durante el primer confinamiento.

Según ha hecho público el jueves The Daily Telegraph, las dos fiestas que se celebraron en la sede gubernamental, tenían como finalidad despedir al entonces director de comunicaciones de Johnson, James Slack, y a un fotógrafo oficial. En un comunicado difundido este viernes por News UK, editora del periódico The Sun -del que ahora es subdirector- Slack asume su "plena responsabilidad" por un evento que "no debió haber ocurrido".

"Deseo disculparme sin reservas por la indignación y el dolor causado. Ese acontecimiento no debió haber ocurrido en ese momento. Lo siento mucho y asumo plena responsabilidad", declaró el periodista.

Demanda de dimisión al primer ministro

Tras una semana enfrentado a la oposición por motivo de las recientes informaciones, esta ha vuelto a demandar la dimisión del primer ministro. Así lo solicitó el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, mientras que el liberaldemócrata Ed Davey exigió un perdón personal a la reina "por la ofensa que le ha causado y a millones de otras personas que han perdido a seres queridos", según ha informado Efe.

"Esto prueba hasta qué punto ha degradado Boris Johnson el puesto de primer ministro. Los conservadores han decepcionado al Reino Unido", declaró Starmer.

Por el contrario, Johnson cuenta con el apoyo incondicional de sus ministros. Liz Truss, la titular de Exteriores, le confirmó su protección e instó a "pasar página" para centrarse en el gobierno del Reino Unido. Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Damian Hinds, negó este viernes que exista dentro del Gobierno "una cultura de saltarse las normas" y dijo que su el primer ministro ha mostrado "un liderazgo muy fuerte" especialmente durante la pandemia.