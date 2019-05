La famosa y carismática presentadora estadounidense, Ellen DeGeneres, ha hablado sobre los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 15 años, según publican varios medios. La presentadora ya había mencionado con anterioridad estos hechos, pero no había profundizado en ellos.



Ellen rompió su silencio en el programa de David Letterman de la plataforma Netflix, No necesitan presentación, donde contó que su padrastro abusó de ella después de que su madre pasase por una masectomía.



DeGeneres cuenta que cuando tenía entre 15 y 16 años, su madre se casó de nuevo “con un hombre muy malo”. Justo después a Betty DeGeneres, la madre de Ellen, le diagnosticaron cáncer de mama y le extirparon un pecho. En este momento fue en el que su padrastro abusó de ella.

Se lo comunicó a su madre, pero no le creyó y estuvo casada 18 años más. “Mi madre acababa de tener una masectomía. Ella tenía cáncer de mama y él me dijo que sintió un bulto en su otro pecho y que necesitaba sentir el mío”, cuenta la comediante. “Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente".



"Nunca debí haberla protegido"

"La única razón por la que en realidad voy a entrar en detalles al respecto es porque quiero que otras chicas nunca dejen que alguien les haga eso", asegura DeGeneres.

La presentadora lamentaba durante la entrevista no habérselo contado antes a su madre, aunque cuando lo hizo, no le creyó: “Nunca debí haberla protegido”. “Realmente no dejé que me afectara. Hasta hace poco, me dije: Ojalá me hubieran cuidado mejor. Me hubiera gustado que ella me hubiera creído".

La última vez que Ellen habló sobre abusos fue en octubre, cuando se pusieron en duda las declaraciones de Christine Blasey Ford contra el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh. "Como víctima de abusos sexuales, me enfurece que la gente no te crea y que te diga ¿Cómo puedes no recordar qué día fue exactamente?".

Sin embargo, las mujeres poco a poco comienzan a romper el silencio, dejando atrás la invisibilización de los abusos sexuales. "Es el momento de alzar la voz. Es el momento de tener el poder", añadió la presentadora.