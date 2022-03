Enrique Santiago, sobre la guerra en Ucrania: "Empieza a abrirse una posibilidad de que cesen las operaciones militares"

Este jueves ha tenido lugar la primera reunión de alto nivel entre los ministros de asuntos exteriores de Ucrania y Rusia para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la invasión iniciada el pasado 24 de febrero. Pese a que ha finalizado sin acuerdo sobre la seguridad humanitaria, el hecho de unirse al resto de rondas de negociación que están teniendo lugar y a la postura de mediación que cada vez más países están dispuestos a asumir hace vislumbrar cierta esperanza.

De mediación internacional tiene amplía experiencia el actual secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, que ha sido entrevistado este jueves en el podcast de La Base por Pablo Iglesias. Precisamente, el objetivo 16 de la agenda cuyas competencias ostenta el ministerio dirigido por Ione Belarra (Unidas Podemos) obliga a España a la promoción de sociedades pacíficas.

Santiago: "Empieza a haber ya una intensificación de la mediación internacional con la aparición de China o Israel"

Santiago observa que en este momento de conflicto "empieza a haber ya una intensificación de la mediación internacional con la aparición de China o Israel" y considera que "empieza a abrirse una posibilidad de que cesen las operaciones militares, que es lo fundamental en este momento".

Precisamente, ha destacado el papel que comienzan a tomar en la futura resolución del conflicto diferentes actores internacionales: "Hay países que no están precisamente en el marco de la OTAN ni de la Unión Europea que están siendo muy activos, afortunadamente, en este momento para obligar a las partes a sentarse y una vez sentados conseguir un acuerdo".

Así, considera "muy importante el papel que está dispuesto a hacer China y también muy importante, y llama la atención, el papel de Israel. Probablemente, Israel no está muy a gusto con la proliferación de grupos nazis en Ucrania y también considera necesario concluir de forma urgente este conflicto".

Santiago: "La solución de este conflicto debe hacerse sobre la carta de Helsinki de 1975 y sobre la carta de París de 1990"

Santiago ha observado que en este momento "ambas partes van cediendo en sus posiciones iniciales", lo que hace albergar esperanzas en que "es posible llegar a un acuerdo y cuanto antes mejor". Para el secretario de Estado, "la solución de este conflicto debe hacerse sobre la carta de Helsinki de 1975 y sobre la carta de París de 1990, es decir garantizando un marco de seguridad compartida para toda Europa que dé estabilidad al continente europea de aquí a 50 años o un siglo".

¿Para qué sirven los mediadores?

Para llegar a la resolución del conflicto armado se antoja imprescindible la labor de la mediación. Pero, ¿qué es un mediador? y ¿qué tipo de mediaciones existen?

"Hay mediaciones, hay facilitaciones, hay acompañamientos. Son distintas figuras que se han utilizado en distintos conflictos para alcanzar acuerdos", ha señalado Santiago, que ha definido a los mediadores como "personas, equipos, países que, en primer lugar, garantizan que las partes se sienten a dialogar".

"También cumplen funciones muy básicas como garantizar la seguridad de las partes en la negociación" y también son "una figura que permite, cuando encallan las conversaciones, buscar propuestas que favorezcan a ambas partes para construir una posible solución al conflicto", ha explicado.

Santiago: "Cuanto más discreta e invisible sea esa mediación, más eficaz será y dará mejores resultados"

La mediación también sigue activa entre una mesa de negociación y otra. "Es la que intenta concretar lo que se ha hablado en la sesión anterior, empuja para que se haga rápidamente otra sesión, sintetiza y resume las distintas propuestas que han ido saliendo. Y una tarea fundamental es que en los momentos en los que se agudiza el conflicto o se atasca la conversación los mediadores tienen que actuar en ambas direcciones para conseguir desatascar los desencuentros y volver a juntar a las partes", ha afirmado Santiago.

El político ha destacado, sobre todo, que "cuanto más discreta e invisible sea esa mediación, más eficaz será y dará mejores resultados".

Santiago: "Si no hay una mediación, la única salida sería el aplastamiento absoluto de la parte más débil por la parte más poderosa"

Para Santiago, vista la disparidad de medios de los contendientes, "es evidente que si no hay una mediación, la única salida sería el aplastamiento absoluto de la parte más débil por la parte más poderosa y eso no puede ser". Por lo que ha insistido en que "la única forma de que la parte más poderosa no acabe totalmente con la parte más débil es que haya una mediación urgente, haya conversaciones y se llegue a un acuerdo de entendimiento que pueda garantizar seguridades para todas las partes".

Soluciones imaginativas

Hay veces que las negociaciones para la resolución de una guerra son tan complicadas, que hace falta buscar lo que se llaman "soluciones imaginativas". Santiago, por ejemplo, ha citado el caso del armisticio, que "no son acuerdos de paz pero sí son una paralización indefinida de las hostilidades que permite activar mecanismos de resolución política con intervención de la comunidad internacional".

"También están los ceses de hostilidades y desescalamiento de medidas militares. Y, por supuesto, también está el acuerdo definitivo que es el acuerdo de paz", ha resaltado.

Santiago: "En un conflicto armado es fundamental que la tarea de mediación vaya acompañada de soluciones imaginativas"

Santiago participó como mediador en el proceso de paz de Colombia y ha citado una solución que se adoptó entre las FARC y el Gobierno colombiano llamada "derecho pacificatorio", que consistió "en utilizar un derecho internacional aceptado por toda la comunidad internacional, que es el derecho internacional humanitario, para pacificar y construir una sociedad en paz después del conflicto".

"En un conflicto armado es fundamental que la tarea de mediación vaya acompañada de soluciones imaginativas, que aprovechen recursos aceptados por las partes para concluir las acciones armadas", ha finalizado.