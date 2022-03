Volodymyr Zelenski no se cansa de pedirlo. El presidente ucraniano busca hacer frente a la invasión rusa desde varios frentes, algunos ya activos y otros descartados. En esa última categoría entra la imposición de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania por parte de la OTAN, una medida solicitada por Kiev y de momento rechazada por la Alianza Atlántica.

¿Qué es una zona de exclusión aérea? Básicamente, se trata de delimitar un espacio que determinadas aeronaves no pueden sobrepasar. En caso de hacerlo, la respuesta sería indefectiblemente de carácter militar.

En el caso de la invasión rusa a Ucrania, la medida implicaría la imposición de una zona de exclusión aérea sobre ese país, de tal manera que los aviones rusos no podrían (o no deberían) cruzar esas fronteras. ¿Y si lo hicieran? La respuesta a esa pregunta explica por qué la OTAN ha dicho ya en reiteradas ocasiones que no maneja ese escenario.

Si se decreta esa zona de exclusión y Vladimir Putin decide saltársela, la OTAN se vería obligada a responder con misiles dirigidos contra los aviones rusos.

"No somos parte del conflicto, tenemos la responsabilidad de garantizar que no escale y se extienda más allá de Ucrania", afirmó en los últimos días Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. En tal sentido, dejó ver que una declaración de ese calado sería interpretada como si se declarase una guerra de carácter mundial, con nuevos actores implicados.

"Cierren el cielo"

Zelenski, por su parte, cree que no hay otra salida para evitar la muerte de civiles y la destrucción de edificios que nada tienen que ver con la guerra, como ocurrió con la destrucción del hospital infantil de Mariúpol.

"No esperen a que yo se lo pida tantas veces, millones de veces. Cierren el cielo", sostuvo el presidente ucraniano. "Empezará la Tercera Guerra Mundial y solo entonces harán una zona de exclusión aérea, pero será demasiado tarde", añadió.