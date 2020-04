Los ministros de economía de la zona euro planean convertir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) en el principal cortafuegos para atajar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Las negociaciones iniciales apuntaban a que los países más golpeados por la covid-19, entre los que destacan Italia y España, se acogieran a las líneas de crédito previstas en ese mecanismo para solventar los problemas iniciales de liquidez, según ha avanzado El País.

En concreto, el plan prevé una capacidad de financiación de hasta 80.000 millones de euros. La línea de crédito estaría disponible hasta 12 meses y la dotación para cada país sería proporcional a su participación en el capital del Mede o estará vinculada a factores como la gravedad de la pandemia o el daño económico sufrido en el territorio por sus consecuenas. En el caso de España la línea podría facilitar hasta 9.440 millones de euros.

Los créditos tendrían una duración de entre tres y cinco años y el coste de la financiación se podría ver reducido al mínimo para que el país receptor pague únicamente las comisiones imprescindibles.

El plan se llevará a una cumbre europea, que podría celebrarse la semana que viene, después de que el martes sea presentado en una reunión del Eurogrupo, aunque todavía no hay unanimidad sobre esta propuesta. Los líderes europeos no llegaron a un acuerdo en su último encuentro telemático, por lo que Giuseppe Conte, respaldado por Pedro Sánchez, llegó a amenazar con abandonar la reunión sin firmar las conclusiones si no se buscaba una respuesta contundente a la crisis económica provocada por el coronavirus, y sin acuerdo el grupo deberá reunirse otra vez la próxima semana.