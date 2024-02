El exdirector de Frontex ficha por la ultraderecha e irá en las listas del partido de Le Pen para las elecciones europeas

La Agrupación Nacional (RN), el partido de la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen, ha fichado Fabrice Leggeri, el que fue director de Frontex, la agencia europea responsable del control de fronteras, y será el número tres de las listas para las elecciones europeas de junio.

En una entrevista publicada este domingo por Le Journal du Dimanche, Leggeri, que tiene 55 años y estuvo al frente de Frontex de 2015 a 2022, explica que con su salto a la política su objetivo es "poner [su] experiencia y [sus] conocimientos al servicio de los franceses".

En cuanto a la elección del RN, la justifica porque dice estar "convencido de que es la opción que dará a los franceses la posibilidad de recuperar el control de su futuro".

A su parecer, el partido de Le Pen "se distingue por su valor y su lucidez para identificar correctamente los problemas y proponer soluciones adaptadas".

Para esta formación, presidida ahora por el joven Jordan Bardella –que será el cabeza de lista para los comicios europeos–, la lucha contra la inmigración ha sido y sigue siendo su principal argumento político.

A ese respecto, Leggeri insiste en que su principal "objetivo es recuperar el control de las fronteras, tanto las de la Unión Europea como las de Francia. El RN tiene un plan concreto y la capacidad para llevarlo a cabo".

"Estamos decididos –añade– a combatir la sumersión migratoria que ni la Comisión Europea ni los eurócratas consideran un problema, sino más bien un proyecto: Yo puedo dar testimonio de eso".

La candidatura de Bardella es claramente la favorita para acabar en primera posición en las elecciones de junio, según los sondeos. Las encuestas le dan en torno al 30% de los votos, 10 puntos porcentuales más que su inmediata seguidora, la del bloque que apoya al presidente francés, Emmanuel Macron.

Para Bardella, Leggeri fue "empujado a la dimisión" de la dirección de Frontex y "abandonado por Macron porque actuaba contra la sumersión de Europa".

Su dimisión en abril de 2022 se produjo después de que la OLAF, el servicio antifraude europeo, hubiera lanzado una investigación disciplinaria por no respetar los procedimientos, haberse mostrado desleal con la UE y por una mala gestión de sus equipos.

En Le Journal du Dimanche, Leggeri subraya que "ni el Parlamento Europeo ni el consejo de administración de Frontex encontraron pruebas concretas que demostraran esas acusaciones".

"En realidad –incide– por haber querido controlar la inmigración, sufrí presiones y sentí un abandono general. El Gobierno francés me instó a dimitir. Alemania no estaba dispuesta a apoyarme. La Comisión Europea, manifiestamente hostil, quería que me fuera".