El exfutbolista Donato pide un golpe de Estado en Brasil tras la derrota electoral de Bolsonaro

El exfutbolista Donato Gama da Silva, conocido por haber vestido las camisetas del Atlético de Madrid o del Deportivo de La Coruña, ha mostrado su disconformidad con los resultados electorales del pasado domingo en Brasil. Las urnas han dado la victoria a Lula da Silva, que ganó los comicios con un 50,9% de los votos, lo que supone el fin del mandato ultraderechista de Jair Bolsonaro. No contento con el nuevo Gobierno, Donato anima a los brasileños a "salir a la calle" y dar un golpe de Estado para frenar lo que él considera "la vuelta del comunismo".

A través de una publicación en su perfil de Instagram, el exjugador de fútbol ha llamado "guerra" al escenario que se presenta y ha alentado a sus seguidores: "no se rindan". El mensaje, con tono desafiante, continúa: "El pueblo brasileño ha despertado. Si el pueblo sale a la calle, puede haber una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla". El texto va acompañado de la imagen de una bota militar con la bandera del país latinoamericano pisoteando una estrella roja con la hoz y el martillo, símbolos históricos del comunismo.

Otros admiradores de Bolsonaro

Donato no es la primera figura del mundo del fútbol que muestra públicamente su simpatía hacia Bolsonaro. Otros compatriotas, como Neymar o Dani Alves, ya se habían pronunciado antes de la primera vuelta electoral en defensa del candidato de la ultraderecha. De hecho, el apoyo de Neymar fue muy comentado en redes por las presuntas irregularidades económicas que el hasta entonces presidente de Brasil le podría estar encubriendo.

Los camioneros también claman al Ejército

El exdeportista se pronuncia en Instagram al mismo tiempo que varios grupos de camioneros brasileños bloquean las carreteras y animan también a la "intervención del Ejército". Los golpistas, que protestan por la victoria de Lula, han ocupado las principales vías de comunicación del país, obstaculizando el acceso a los aeropuertos más transitados. El propio ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro, Anderson Torres, y el presidente del Supremo Tribunal Electoral brasileño, han ordenado la pasada noche el "despeje inmediato" de las obstrucciones.