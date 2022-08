Una foto de una fiesta en la residencia oficial aviva la campaña de acoso y derribo contra la primera ministra de Finlandia

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se enfrenta a un nuevo episodio de la campaña de acoso y derribo tras difundirse este martes en las redes sociales una foto "inapropiada" de dos amigas suyas en Kesäranta, la residencia oficial de los jefes de Gobierno, durante las vacaciones de la mandataria.

En la foto subida a la red social TikTok, aparecen dos mujeres besándose en uno de los baños de la residencia, con un letrero donde pone "Finland" tapándoles el torso semidesnudo.

La primera ministra ha confirmado este martes a los periodistas que la imagen fue tomada en Kesäranta y que las dos jóvenes son amigas suyas. Se ha disculpado por la fotografía, al considerarla "inapropiada". "Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche", declaraba Marin a la prensa.

Marin ha confirmado que las dos jóvenes pertenecían al grupo de amigos que había invitado a su residencia el pasado 9 de julio, tras asistir durante sus vacaciones a un festival de rock. "Tomamos una sauna, fuimos a nadar y estuvimos en el jardín, pero no entramos al edificio principal. Sólo usamos los aseos para invitados de la planta baja, que es donde al parecer se tomó esa foto", ha aclarado.

Según ha detallado la primera ministra, esa fue la única fiesta privada que se ha organizado en Kesäranta durante sus vacaciones y las medidas de seguridad se cumplieron debidamente. Marin sostiene que su presencia no supuso ningún tipo de amenaza ya que las puertas estaban cerradas con llave y todas las instalaciones estaban vigiladas.

La mandataria de 36 años se ha enfrentado a una fuerte campaña de acoso tras filtrarse un vídeo suyo cantando y bailando en un domicilio privado con su grupo de amigos. Ante las acusaciones de consumo de estupefacientes, la primera ministra se realizó un test de drogas, de resultado negativo, para aclarar las dudas. Esta nueva controversia surge después de conseguir acallar los rumores generados por las imágenes anteriores, por las que recibió multitud de mensajes machistas, pero también de apoyo por parte de las mujeres finlandesas.