Francia vuelve a la calle en protesta contra la reforma de las pensiones de Macron

Los sindicatos no descartan un tercer día de protestas

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martinez, no descarta un tercer día de protestas. La meta de los sindicatos es, como en 1995 durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, lograr que la presión social sea tal que impida la puesta en marcha de la reforma de las pensiones. Junto a las asociaciones de trabajadores se encuentra la oposición política, tanto a la izquierda como a la derecha de Macron, que también se ha opuesto a la reforma. El excandidato presidencial de Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha subrayado en Twitter que el de este martes "no es un día normal", sino que representa el empuje de una ciudadanía que "defiende su derecho a una existencia humana frente a la casta y a su Gobierno". Para la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, los cambios en el sistema de pensiones anticipan "una regresión injusta y brutal". "Frente a la destrucción sistemática de nuestras conquistas sociales, no nos resignamos nunca", ha proclamado Hidalgo, que ha cerrado el Ayuntamiento en señal de "solidaridad". En la imagen, enfrentamientos entre manifestantes y Policía en la plaza Vauban, en París.