El giro de Sánchez sobre el Sáhara irrumpe en el XVI Congreso del Frente Polisario: "Es una traición"

La población saharaui está acostumbrada al abandono. A que la comunidad

internacional y diferentes instituciones los dejen solos. Ocurrió ya en 1975,

cuando España se retiró de un territorio que hasta aquellos momentos era

una provincia más. Más de 47 años después, los más viejos del lugar establecen un paralelismo entre lo que sucedió entonces con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de apoyar el plan marroquí sobre la autonomía del Sáhara Occidental conocida el pasado mes de marzo. El giro del Ejecutivo español es uno de los temas protagonistas en el campamento de población refugiada saharaui de Dajla con motivo del XVI Congreso del Frente Polisario.

El secretario general del movimiento saharaui, Brahim Gali, mencionó expresamente a Sánchez durante su discurso político ante miles de congresistas e invitados internacionales: "Quiero agradecer al Parlamento español su apoyo ante la posición de Pedro Sánchez, un cambio peligroso y una traición que legítima la ocupación marroquí y viola el derecho internacional", afirmó el también presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) durante su intervención pública.

Muy duros desde el auditorio fueron también los representantes políticos del

Estado español desplazados al Congreso como los eurodiputados Miguel Urbán (Anticapitalistas), Pernando Barrena (EH Bildu) o Ana Miranda (BNG),

entre otros. "No representa al pueblo de España, el Estado español debe

romper con el chantaje de Marruecos", afirmó Urbán durante su intervención el sábado en el Congreso. El diputado de IU en el Congreso, José Luis Bueno, recordó que la decisión de Sánchez ni siquiera había pasado por el parlamento y que además la opinión pública española la conoció mediante un comunicado de la Casa Real marroquí.

Para Laisaa, un veterano saharaui con formación en Cuba y experiencia

militar, "Sánchez ha completado la traición que comenzó en 1975". Desde

su punto de vista, el presidente del Gobierno "no ha traicionado solo al

pueblo saharaui sino también al pueblo español". "Qué pena", se lamenta

en conversación con Público al recordar la famosa visita de un joven Felipe

González a los campamentos saharauis en 1976. "Estaremos con vosotros

hasta la victoria final", dijo entonces.

González se fue progresivamente acercando a Marruecos, así como otros

importantes dirigentes del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero nunca

se había llegado tan lejos, de manera oficial, en apoyar los planes de Marruecos respecto al autonomía. En los campamentos saharauis no esconden estos días la indignación con la decisión de Sánchez en todas las conversaciones que este medio ha mantenido desde el pasado jueves.

"Es increíble esta posición de España. No puedo entenderla ni moralmente,

ni políticamente, ni legalmente", afirma Malainin Mohamed, actualmente

embajador saharaui en Botswana. "¿Cuáles son los intereses de España tiene al defender la autonomía que propone Marruecos? ¿Qué va a ganar España si Marruecos es aún más fuerte? Las Islas Canarias van a ser su próxima reivindicación", alerta. Este saharaui no entiende los argumentos que han usado los socialistas y Moncloa. "La traición es también a los pueblos españoles. Marruecos nunca ha sido un vecino creíble, tampoco para Argelia, Mauritania o la propia Unión Europea. Han usado a seres humanos para presionar políticamente. Es increíble", añade en referencia también a lo sucedido en Ceuta en mayo de 2021.

Hamdi Mohamed, abogado saharaui y congresista, afirma que el giro de

Sánchez "ha sido algo decepcionante". "Esperamos muchas cosas del PSOE,

hemos tenido muchas traiciones en nuestra lucha y muchas promesas

incumplidas. Pero no esperábamos que se inclinara con tanta bajeza ante la

monarquía alauita y que nos venda así a cambio de nada", reflexiona.

Desde su punto de vista, en la nueva etapa de relaciones con Marruecos "no

se va a poder evitar ni la inmigración ni el terrorismo". "Nos sentimos

ultrajados y ofendidos por la posición política de Sánchez. Esperamos que

reflexione y que en las próximas elecciones, gane el partido que gane,

cambie esa postura", añade.

De "postura débil", califica lo sucedido con Sánchez, Siniya Hamed. Mujer

saharaui, integrante del parlamento africano y una dirigente experimentada

del Polisario con diferentes funciones a lo largo de los últimos años. "No

tiene ningún tipo de beneficio para los propios españoles y está fuera del

derecho internacional. Los países hablan de intereses, ¿qué interés puede

tener Espala hacia Marruecos más de los que pueden tener con el Sahara

occidental?", se pregunta Hamed.

La congresista saharaui asegura que Sánchez ha cedido con "miedo" ante

"las presiones cobardes por parte de Marruecos". Y reflexiona que los intereses de España deberían ser para lograr un Estado saharaui independiente. "Si España busca intercambio comercial, el Sahara es rico. Si quiere colaboración permanente, la va a encontrar. España habría podido aprovechar sus intereses en la construcción del Estado saharaui", añade.

Hamed denuncia "un complot contra un pueblo, el saharaui, que solamente

resiste". La decisión no tiene "ningún respaldo legal ni representa los

intereses de España", añade. "Estamos hablando de un Gobierno que se

supone quien es de izquierdas, socialista y representa la solidaridad con los

pueblos", critica.

Desde los territorios ocupados a los campamentos

En el XVI Congreso del Frente Polisario también participan saharauis

procedentes de los territorios ocupados por Marruecos según la legalidad

internacional. Son 40 personas las que han viajado expresamente para esta cita desde el otro lado del muro. Allí, en la zona de la antigua colonia española, vive en la actualidad Dach Haf. Concretamente en la ciudad de Smara, al sureste de la capital y ciudad más importante, El Aiaún. Es un activista de Derechos Humanos que participó en la sonada protesta del campamento de Gdeim Izik, en 2010. Fue detenido y encarcelado por Marruecos. Un tribunal militar le impuso una condena de 25 años pero fue puesto en libertad en 2017 por motivos humanitarios.

"Siempre mantendremos que España es responsable de la situación del

Sáhara Occidental. No hay otra solución que no sea un referéndum de

autodeterminación libre y transparente. España sigue siendo la potencia

administradora del territorio", recuerda a este medio. Sobre la posición de

Sánchez al avalar la autonomía, Haf insiste en que su lucha "solo aceptará

la independencia y separarse de Marruecos". "Es nuestra tierra legítima, la

de nuestros abuelos y queremos vivir en ella. No podemos que se deje

asumir que Marruecos es una potencia ocupante", explica.

Tanto Haf como los otros participantes procedentes de los territorios ocupados, son conscientes de que a la vuelta del XVI Congreso pueden tener algún tipo de incremento de la presión y acoso de las autoridades marroquíes. Unas denuncias de torturas y violaciones de los Derechos Humanos que son constantes por parte de los activistas saharauis. En paralelo luchan contra el "bloqueo informativo" de las noticias que salen de los territorios ocupados.

Una de las personas que ha roto algo ese muro ha sido Sultana Jaya. Desde hace unos meses está en España por cuestiones médicas. Pero estos días está en Dajla también como parte de la delegación de las zonas ocupadas. De hecho, forma parte de la Mesa de un XVI Congreso que continuará el domingo con diferentes debates para enfilar posteriormente la renovación de la dirección. Todavía no está claro si habrá más candidatos que Gali. Precisamente su ingreso hospitalario en abril de 2021 en Logroño desembocó un año después en un giro del Gobierno de Sánchez que se tiene muy presente en la mente de los saharauis.