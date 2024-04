La hambruna se agrava en Gaza tras el ataque a World Central Kitchen

Desde el inicio de los ataques israelíes el pasado mes de octubre, la hambruna se cierne sobre los habitantes en Gaza. Un problema que se ha agudizado esta semana después de que la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef José Andrés, haya decidido suspender sus ayudas en el lugar debido a la muerte de siete de sus trabajadores, este lunes, a causa de los ataques aéreos del Ejército de Israel.

El grupo benéfico había entregado más de 43 millones de alimentos en Gaza desde el comienzo del asedio israelí, por lo que muchas familias dependían de su ayuda para sobrevivir. Los ataques, la especulación y el mercado negro provocan que muchas personas no tengan acceso a alimentos básicos, tal y como recoge The New York Times.

"Los huevos cuestan más que el oro", escribió el gazatí a Suhail Al-Asaad en su cuenta de Instagram, en la que compartió un vídeo donde explicaba que solo se había podido permitir comprar dos huevos, que ahora costaban diez veces más a su precio habitual. Esos dos huevos serían la cena de su familia, formada por seis personas, para romper con el ayuno del Ramadán. Al-Asaad recurre a la página GoFundMe para pedir donaciones para comprar alimentos y agua potable.

Gaza ha afrontado un Ramadán en el que "la mayoría de la gente ayuna porque de todos modos no hay nada que comer. Este año no hubo sensación de que fuese Ramadán", explica Mohammad al-Masri en declaraciones a The New York Times.

Según el Programa Mundial de Alimentos, dependiente de las Naciones Unidas, 1,1 millones de personas se enfrentan a la hambruna en Gaza. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado este miércoles de que al menos 27 niños han muerto por desnutrición en la Franja de Gaza desde el inicio de los ataques israelíes el pasado mes de octubre.

La organización Oxfam Intermón ha denunciado que la población del norte de Gaza lleva desde el mes de enero obligada a sobrevivir con una media de 245 calorías al día, lo que supone menos del 12% de las 2.100 kilocalorías diarias necesarias por persona, menos de lo que hay en 100 gramos de pan, que equivale a cuatro rebanadas de pan de molde.

La ONG también ha indicado que el total de suministros que entran desde octubre en la Franja de Gaza, controlada por Hamás, supone una media del 41% de las calorías diarias necesarias para una persona.