Hernán Arbizu trabajó durante 25 años en bancos facilitando que los argentinos ricos sacaran sus ahorros del país y no pagaran más impuestos. En una entrevista a Página 12, este ejecutivo explica cuáles son los mecanismos de evasión y detalla qué tiene y qué le falta al Estado para poder encontrar los capitales no declarados en el exterior. "En Argentina cualquier persona sabe lo que es el dólar blue o escuchó hablar del contado con liqui. Son palabras que se conocen perfecto, pero no se conoce el mecanismo que las causa, que es la fuga de dólares. Y tenemos que mostrarlo".

Arbizu trabajó durante 25 años en bancos facilitando que latinoamericanos ricos, y sobre todo a argentinos, saquen sus ahorros del país y no paguen más impuestos. Fue empleado de las unidades de banca privada de JP Morgan, Deutsche Bank, Citi y UBS. Esta unidad de negocios está diseñada para ofrecer un servicio diferenciado y personalizado a clientes con un elevado poder de ahorro. "Era un facilitador de esquemas para evadir", se autodefine el ex banquero que, tras una denuncia por estafa de su propio empleador, desde el 2008 denuncia y visibiliza las múltiples formas que puede tomar la evasión.

A propósito del proyecto que presentó el bloque de senadores del Frente de Todos para sancionar a quienes cuentan con capital no declarado en el extranjero y con ese dinero pagar parte de la deuda con el FMI, Arbizu explica cuáles son los mecanismos de evasión y detalla qué tiene y qué le falta al Estado para poder encontrar los capitales no declarados en el exterior.



Argentina, divino tesoro

Existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados. La evasión no es un fenómeno excluyente de Argentina, aunque el país es un buen mercado para ello. "En todos los países de hispanoamérica, el país al que más recursos le asignan todos los bancos a su unidad de banca privada es a Argentina. Históricamente Argentina ha sido pescar en la pecera", afirma Arbizu.



"Del total de la fuga, se calcula que entre 40 y 50 mil millones fue durante el macrismo. Incluso con el blanqueo", sostiene el ex ejecutivo de JP Morgan. "Fueron cien mil millones de dólares, de los cuales el 85 por ciento quedaron en el extranjero y no se repatriaron. Ese dinero que se blanqueó se puede volver a poner en negro en un segundo", asegura.



Facilitar la evasión

El trabajo de Arbizu consistía en transferir el dinero de sus clientes al exterior evitando los caminos oficiales y administrarlo vía triangulaciones entre paraísos fiscales, centros financieros y las principales capitales europeas. Este ejecutivo asegura que "hay muchas" alternativas con las que cuenta una persona o una empresa para sacar dinero del país sin declarar. "Una de las más comunes es subdeclarar. Es decir: declarar la venta de una empresa o propiedad a un valor menor que el real y la diferencia sacarla al extranjero sin rastro alguno. También para ahorradores menores, las casas de cambio son un buen mecanismo para cambiar efectivo y sacarlo del circuito legal", remarca.



"Incluso a través del Banco Central se puede ir dinero si no hay regulaciones", asegura el ex banquero. "Fue muy conocido el mecanismo de transferencia de dinero de empresas bajo el concepto de pago de deuda en el exterior. Una vez que el dinero sale, puede no estar cancelando ninguna deuda, sino que va a otra cuenta del mismo propietario en el exterior. A ese dinero se le perdió el rastro y fue un mecanismo muy común durante el macrismo y lo primeros meses de este gobierno. Ahora está regulado, pero es probable que siga pasando, aunque en menor medida".



También está la posibilidad de fugar dinero a través de transferencias entre bancos comerciales de Argentina y el resto del mundo. Los bancos comerciales tienen la obligación de hacer un análisis previo antes de autorizar transferencias de divisas al exterior y detectar así operaciones que resulten sospechosas. "El tema es que la calificación de sospechosa varía de acuerdo a las regulaciones. Durante el macrismo cayeron drásticamente esos reportes", afirma.



Otro de los mecanismos que conoce Arbizu se centra en la compra de dólares. A través de este mecanismo, una persona o empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda. "Es una forma de sacar ahorros del país, que en principio pueden estar declarados y después no estarlo. Las transferencias que hacen directamente los bancos comerciales sí son difíciles de rastrear. Es decir, el banco compra con su patrimonio y a su nombre, y luego se los deposita a clientes en su cuenta en el exterior a cambio de efectivo. Imposible de rastrear".