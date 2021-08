El pasado 9 de agosto de 2020 la oposición bielorrusa pensó que tenía una oportunidad de oro para acabar con el mandato de Aleksandr Lukashenko, que lleva 27 años en el poder. Eran las elecciones presidenciales nacionales, las séptimas a las que se presentaba el autócrata. Su mayor oponente fue Sviatlana Tikhanouskaya, profesora de inglés que se convirtió en la cara de la oposición al régimen bielorruso. Inicialmente no tenía pensado concurrir en estos comicios, pero la detención de su marido, Siarhei Tikhanouski, cuando aún era un precandidato, la empujó a participar en política. Estaba acusado de querer organizar disturbios públicos.

Tikhanouskaya aunó fuerzas con otras candidaturas opositoras como la de Viktor Babaryko y la de Valery Tsepkalo y crearon el llamado trío de mujeres, formado además de por ella misma por Maria Kolesnykova y Veronika Tsepkalo. Babaryko era el candidato opositor más popular y se le relacionó con Moscú, fue detenido acusado de recibir sobornos y de lavar dinero, mientras que Tsepkalo se encuentra fuera del país y está acusado de corrupción. Los comicios los ganó Aleksandr Lukashenko con un 80,10% de los votos, aunque tanto la oposición como los países occidentales le acusan de fraude electoral y piden nuevas elecciones libres. Desde entonces el régimen ha apretado más a la oposición, incluyendo a los medios de comunicación, y algunos como TUT.by, uno de los más populares en el país, fueron cerrados por las autoridades.

Sviatlana se vio obligada a irse de Bielorrusia a los pocos días de las elecciones, y desde entonces ha vivido en Lituania. Ha combinado residir en la capital del país con giras diplomáticas y ha sido recibida por cerca de 31 políticos de países de la UE y de Estados Unidos, destacando entre los presidentes de Estados Unidos, Francia y España. En estos viajes ha buscado apoyos para la oposición bielorrusa y ha intentado dar a conocer su causa.

¿Cuál sería su balance de este último año?

Ha sido un año largo, un año de lucha, de autoconciencia como pueblo y de defensa de nuestros derechos. El 9 de agosto de 2020, Bielorrusia tomó una decisión. Elegimos un nuevo país, uno en el que el pueblo decidirá su camino, en el que se celebrarán elecciones justas, en las que se tendrá en cuenta cada voto, para crear un país en el que habrá un verdadero tribunal independiente, en el que los ciudadanos tendrán derechos democráticos.

Sin embargo, Lukashenko, que perdió las elecciones, no se fue, pero sigue aferrándose al poder por la fuerza. La gente ya no le cree, en las manifestaciones de miles de personas, le dicen: "¡Vete!". El régimen usa la violencia para aferrarse al poder, una violencia terrible, represión y tortura. Cerca de 40 mil bielorrusos han pasado por detenciones, palizas, juicios ilegales ... Ahora, más de 3.000 personas han sido encarceladas durante años, por sus opiniones políticas, por luchar por sus derechos. Los que hablan bielorruso son especialmente perseguidos. Esta violencia la llevan a cabo fuerzas de seguridad controladas por el régimen, pagadas con dinero del presupuesto nacional.

A menudo operan sin identificación, con pasamontañas en la cabeza. De hecho , son formaciones de bandidos al servicio del régimen ilegítimo. En Bielorrusia, ahora hay una grave crisis en todos los ámbitos: político, económico, demográfico. Ahora no se satisfacen las necesidades más básicas de las personas, las de seguridad. No se puede caminar por la calle y estar seguro de que no te arrestarán. No sabes si tu marido y tus hijos volverán a casa por la noche. Ahora, todas las mañanas, los bandidos irrumpen en los apartamentos y oficinas de las organizaciones públicas. Esto es terror, pero no puede durar para siempre.

Un sistema así no tiene futuro. El terror no puede ser infinito, ya que afecta cada vez a más personas. Cada vez hay más gente insatisfecha en el país, cada día es más caro tener el poder por la fuerza, y el régimen tiene cada vez menos dinero.

Nuestra lucha ahora es privar al régimen de recursos y obligar al dictador a irse.

Y aquí todos encuentran una manera de hacerlo: la gente ha tomado dinero de los bancos, no compra los productos de las empresas estatales; ciberguerrillas irrumpen en bases de datos de agentes de seguridad al servicio del régimen de jueces, falsificadores de elecciones, etc., y publican esta información en Internet; los activistas imprimen periódicos con información real y los arrojan a los buzones de los vecinos; los trabajadores se unen en el "Movimiento Laboral" para organizar huelgas; los atletas se niegan a competir bajo la bandera rojo-verde del régimen, etc.

Los ciudadanos se ayudan entre sí y hacen todo lo posible para privar al régimen de apoyo y recursos. Nuestro equipo ha logrado la completa privación de la legitimidad de Lukashenko a nivel internacional. Cada día se vuelve cada vez más tóxico y caro incluso para sus seguidores y aliados. En algún momento, dejarán de apoyarlo. Entonces abandonará.

¿Cuáles son los principales objetivos de la oposición a corto plazo?

Las metas son las mismas que nos propusimos hace un año: realizar elecciones justas, para que lleguen nuevas personas competentes a la dirección del país, para que el país comience a desarrollarse. Para ello, es necesario lograr la salida de Lukashenko, privándolo de recursos y reduciendo así el número de sus partidarios y aliados. Liberar a todos los que están tras las rejas por razones políticas, detener la violencia y llevar a cabo nuevas elecciones presidenciales justas sin Lukashenko son nuestros objetivos principales. Así podríamos comenzar a construir un país en el que la gente pueda respirar libremente, sin tener miedo de caminar por la calle y poder elegir el liderazgo y el camino del país. Queremos un país donde la gente no sea encarcelada por su opinión, no se torture ni apalee en las prisiones, y el pueblo será respetado.

Después del arresto de Protasevich y el cierre de medios de comunicación como Tut.by, ¿puede el régimen ejercer aún más presión sobre los disidentes?

"El régimen está tratando de destruir la sociedad civil", dijo sin rodeos el ministro de Asuntos Exteriores bielorruso Vladimir Makei. La presión sobre la gente ahora es terrible. Pero cualquier presión genera una respuesta. A nivel externo, la situación también se tensa. Después del secuestro del avión, el mundo civilizado aumentó las sanciones contra el régimen. Este, en respuesta, trató de crear una crisis migratoria, llevando inmigrantes ilegales a través de la frontera con Lituania. En lugar de intentar rectificar la situación, el gobierno bielorruso agrava aún más su culpa. Ya es obvio para todos que el régimen se ha vuelto peligroso no solo para los bielorrusos, sino también para toda la región e incluso para el mundo entero. Esto significa que todos los países civilizados deberán responder para neutralizar este peligro de manera rápida y solidaria.

¿Qué le pediría a la UE?

Pedimos a la UE , incluído el presidente español Pedro Sánchez, que refuerce el apoyo a los bielorrusos en todos los ámbitos, que aumente los programas de asistencia a las víctimas, que se centre en los acontecimientos en Bielorrusia, que no se desvíe del rumbo que se ha marcado ahora: es necesario privar al régimen de recursos y hacer que Lukashenko se vaya. Esto significa que no se debe conceder créditos y dinero al régimen; es necesario dejar de cooperar con el gobierno; es necesario cambiar los vacíos legales que permiten eludir las sanciones; sería bueno identificar y bloquear el acceso a las cuentas y activos de Lukashenko, su familia y sus testaferros; es importante conseguir que los aliados del régimen dejen de financiar la violencia en Bielorrusia. Cada día de la existencia del régimen es una escalada de violencia, es una amenaza para la vida y la salud de las personas, hay nuevas víctimas, duelo y sufrimiento, familias divididas y niños sin padres ... Es necesario para el conjunto del planeta para detener esto.

¿Sintió el apoyo de la diáspora mientras viajaba por la UE?

Sí, sentimos en todo el mundo el apoyo de la diáspora. Durante mis visitas oficiales, definitivamente me reúno con bielorrusos. Estas son siempre encuentros muy cálidos y agradables, que recuerdan la atmósfera de los mítines de miles de seguidores durante la campaña electoral.

Pero el apoyo de las diásporas en nuestra lucha no se limita a eso. Hacen mucho trabajo para organizar el apoyo a Bielorrusia, para que los gobiernos y los ciudadanos de los países en los que viven nos ayuden. Esto se nota en las acciones de solidaridad y asistencia a los presos políticos y sus familias, el apoyo al movimiento laboral en Bielorrusia, la información sobre lo que está sucediendo, y las donaciones a fondos para ayudar a los bielorrusos y mucho, mucho más. Ahora, los bielorrusos de todo el mundo se han unido por una única victoria.