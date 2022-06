Ione Belarra: "La guerra es la derrota de nuestra democracia, de lo que somos"

"Es obligación de los países europeos poner todas sus energías a poner un acuerdo de paz lo antes posible. Lo que estamos sufriendo en Ucrania es también una batalla contra el tiempo. El tiempo nunca vuelve y cuando se emplea en generar violencia no solo se pierde el presente, sino que se hipoteca el futuro". Este martes Ione Belarra ha vuelto a defender que los países europeos contribuyan a una salida inmediata y diplomática del conflicto entre Ucrania y Rusia, a apenas unos días de que se celebre la cumbre de la OTAN en Madrid.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos ha participado este martes en un encuentro del Movimiento europeo por la Paz junto a sociedad civil, dirigentes y representantes de fuerzas políticas de izquierdas.

El acto se ha celebrado en el Parlamento Europeo de Bruselas y, además de Belarra (que ha entrado por videoconferencia) han participado representantes del Bloco de Esquerda, Francia Insumisa, Syriza, Sinn Féin, PTB, Sinistra Italiana, Potere al Popolo, DEMA, HDP, Internacional progresista, Peace & Justice Project, Izquierda Unida y Bildu, partidos que conforman este movimiento europeo que pide desescalar el conflicto.

La ministra de Derechos Sociales ha recordado durante su intervención que en las últimas encuestas las sociedades europeas han apostado por el final inmediato del conflicto: "Es irresponsable escalar el conflicto porque nos acerca al filo del abismo. Hay riesgo de un choque entre potencias nucleares de consecuencias imprevisibles", ha afirmado.

La líder de Podemos ha alertado, en referencia a la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid la próxima semana, que "en los próximos días me atrevo a aventurar que se van a intensificar los mensajes de que la paz es una quimera y que la única opción es ser parte activa del conflicto, pero la guerra y la paz no son fenómenos naturales, podemos hacer algo".

"Debemos cambiar el concepto de seguridad que tenemos y avanzar hacia uno más centrado en las necesidades reales que tienen las personas. Proveer de herramientas que actúen como barrera de seguridad frente a amenazas sociales, económicas y climáticas. Tenemos que fortalecer nuestra autonomía estratégica, sin seguidismo a ninguna potencia, con una mirada propia que garantice el respeto a los derechos sociales", ha defendido Belarra.

Contracumbre frente a la OTAN en Madrid

La ministra de Derechos Sociales ha concluido: " Pedimos un plan extraordinario de reconstrucción de Ucrania que incluya la cancelación de su deuda externa. La guerra es la derrota de la democracia, de lo que somos y de nuestros valores".

Este martes la Plataforma Estatal por la Paz, OTAN no; la Plataforma de Madrid OTAN no; y la Asamblea Popular Contra la Guerra también han presentado frente al Congreso de los Diputados el programa de la Cumbre por la Paz OTAN no, la denominada contracumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará unos días antes del cónclave.

Este evento tendrá lugar los días 24 y 25 de junio, y concluirá con una manifestación el domingo 26 para mostrar su rechazo a la Alianza Atlántica y a un sistema que "aboga por una seguridad y un orden mundial militarizados".

En esta organización participan formaciones políticas como Izquierda Unida, sindicatos como CCOO y UGT, así como colectivos y organizaciones de la sociedad civil como Ecologistas en Acción, el Movimiento de Objeción de Conciencia o Fridays for Future, entre muchos otros.

El cónclave tendrá lugar en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid y se desarrollará en torno a multitud de mesas redondas y seminarios que debatirán sobre el orden mundial y el futuro de la seguridad y el desarrollo militar de los distintos países.