Los próximos 29 y 30 de junio, Madrid acogerá la cumbre de la OTAN. La llegada de decenas de líderes mundiales a la capital española acarreará un despliegue de fuerzas de seguridad inusitado, a lo que se sumará cortes de carretera y una extrema securitización de la vía pública. Diversos colectivos sociales, sindicatos y partidos políticos se han organizado para mostrar su repulsa a la organización militarista en general y a la asamblea que se celebrará en Madrid en concreto. Integrados en OTAN No Madrid, realizan un llamado a la ciudadanía para manifestarse en su repulsa, tanto en la movilización convocada para el domingo 26 como en la del miércoles 29.



Sus exigencias están claras y tampoco difieren mucho de los motivos argüidos por aquellos que hace décadas ya se manifestaban en rechazo a la OTAN: salida de España de la organización transnacional, cierre de las bases militares estadounidenses en territorio español y, coyunturalmente, la no celebración de la cumbre en Madrid. "Mostraremos que en 2022 todavía existe un gran movimiento de oposición a la OTAN en España", afirma Celia, integrante de OTAN No Madrid.

Ella es una de las activistas que lleva meses preparando las movilizaciones: "Saldremos a la calle este domingo, día 26, en una manifestación unitaria con todos los colectivos que se han estado organizando previamente para la que esperamos gente de toda España". Se refiere a la manifestación convocada para las 12.00 horas y que partirá desde la glorieta de Atocha hasta la Plaza de España. Las previsiones de los convocantes indican que esta marcha será la más multitudinaria de las dos.

El domingo 26 y el miércoles 29 hay convocadas dos manifestaciones en rechazo a la OTAN

Pocos días después y una vez empezada la cumbre de la OTAN en Madrid, volverán a salir a la calle, esta vez a las 20.00 horas y con un recorrido que comprenderá desde la glorieta de Atocha hasta la céntrica plaza de Jacinto Benavente. "Imaginamos que a esta vendrá menos gente por ser entre semana pero nos parece importante mostrar el rechazo a la cumbre mientras se está realizando", agrega Celia.

Desde OTAN No Madrid aseguran que el control policial puesto en marcha para tal ocasión lleva semanas en funcionamiento. "Hemos visto un dispositivo mucho mayor del esperado, aunque nosotros somos pacíficos y no provocaremos ningún altercado", asegura la integrante de la plataforma. En este sentido, Celia añade que "habrá muchos grupos de oposición contra la OTAN, por lo que esperamos que no haya violencia porque eso se puede traducir en identificaciones y agresiones policiales".

El pueblo es el que siempre muere

El conflicto entre Rusia y Ucrania tampoco pasa desapercibido. "No queremos que suba el presupuesto militar. Nosotros somos antimperialistas, también contra el de Putin obviamente", concreta Celia. De hecho, desde OTAN No Madrid, poco después del estallido de la invasión de Ucrania, convocaron una concentración en la Puerta del Sol para mostrar su repulsa al belicismo.

Celia, miembro de OTAN No Madrid: "El rechazo a la OTAN siempre ha estado muy presente en España"

"Pase lo que pase, serán las vidas del pueblo las que se perderán. Es una guerra imperialista en la que no debería participar el Estado español, que no debe intervenir en lo que, en realidad, es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos", desarrolla la activista. Ella misma remarca cierto "espíritu revivido" de rechazo a la organización militarista ampliamente extendido en la década de los años 80: "Aunque ahora vuelve con la celebración de la cumbre, el rechazo a la OTAN siempre ha estado muy presente en España, así como tener siempre una política guiada por Estados Unidos".

Marco Fernández, portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid), define a la OTAN como "una de las mayores organizaciones criminales del mundo, al servicio del imperialismo yanqui para defender sus privilegios e intereses". Su colectivo, que ya no forma parte de la plataforma OTAN No Madrid, también llama a la movilización del día 29.

"Tenemos que mostrar nuestro rechazo a una organización que lleva décadas arrasando países enteros, saqueando sus recursos naturales y masacrando a los pueblos", explica el activista. Desde su punto de vista, el debido apoyo entre los estados miembros de la OTAN "tan solo significa la garantía de que en ningún país puedan cambiar mínimamente las cosas".

El próximo conflicto a gran escala

Esta cumbre, además, servirá para planificar la estrategia que llevará a cabo la Alianza los próximos años, "y ya han empezado a señalar a China como el nuevo enemigo", apuntilla Fernández. Así lo explica: "Estamos hablando de que la OTAN lleva años preparándose para provocar otro conflicto a gran escala tras acosar a Rusia y China, los grandes competidores industriales de Estados Unidos, que no dudará en llevarnos a todos a la guerra si es necesario".

Marco Fernández: "En las guerras siempre son los trabajadores quienes ponen los muertos"

Esta cumbre, cuya sede fue elegida antes del inicio del conflicto de Ucrania, llega a Madrid para celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la organización "a traición", recuerda el portavoz del MAR Madrid. "Van a militarizar Madrid, y encima presumen de ello, ya ni disimulan. Cerrarán autopistas, el transporte público y desplegarán cientos de policías. Van a suprimir aún más los derechos fundamentales de la ciudadanía", prevé el portavoz, quien afirma que las fuerzas del orden ya están realizando seguimientos a diversos activistas.

"No queremos a la OTAN, ni sus bases, ni sus cumbres, ni que militaricen nuestra ciudad, y por supuesto no queremos que nos sigan sangrando económicamente para pagar sus guerras", aduce Fernández, que opina que en las contiendas siempre son los trabajadores quienes ponen los muertos y cargan con los costes. Además, desde el MAR Madrid consideran que la responsable última del conflicto bélico de Ucrania es la OTAN, "que no está cumpliendo el acuerdo de no extenderse hacia el este de Europa", agrega el activista.

En sus propios términos, parece que en España da igual quien gobierne porque siempre actúan como perros lacayos de Estados Unidos. "Ni siquiera desde España se muestran favorables aún cuando algunos países de nuestro entorno están pidiendo una salida dialogada a la guerra entre Rusia y Ucrania. Siempre se mantienen cerca de lo que diga Estados Unidos. Nos quieren llevar al abismo, como ocurrió con Irak", explica Fernández. Por todos estos motivos, concluye el portavoz del colectivo antirrepresivo madrileño, llaman a la ciudadanía a mostrar un firme rechazo a la OTAN.