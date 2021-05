Juana Ruiz Sánchez, la trabajadora humanitaria española detenida hace más de tres semanas por Israel, fue acusada este jueves formalmente de cinco cargos, entre ellos, "pertenencia a organización ilegal" y, de momento, seguirá en prisión.

Su abogada confirmó a Efe que la fiscalía militar imputó este jueves a Ruiz Sánchez, de 62 años y detenida el pasado 13 de abril, y que el próximo lunes se celebrará una nueva audiencia, la séptima, en la que la defensa pedirá su liberación mientras transcurra el juicio.

Israel acusó este jueves a los Comités de Trabajos para la Salud, donde Ruiz Sánchez trabaja desde hace décadas, de desviar fondos europeos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

Según informó a Efe una fuente oficial israelí, Ruiz Sánchez habría admitido durante sus interrogatorios que la organización para la que se desempeña está ligada al FPLP.

El marido de Ruiz Sánchez, Elías Rismawi, negó a este medio la vinculación con el FPLP: "No militamos en ningún partido político y la prueba es que, si fuera así, si hubiera algo contra mí, me habrían detenido a mí. No tengo ninguna actividad política".

La presentación de cargos formales llega tras más de tres semanas de su detención

Tanto la familia como los amigos de Juana Ruiz en España explicaron a través de un comunicado a finales de abril que es "imposible que la financiación de los proyectos con dinero de donantes españoles pueda tener ningún viso delictivo ya que la concesión de las ayudas, mayoritariamente públicas, está sometida a estrictos controles en cuanto a las actividades que se realizan y a la justificación económica completa de la financiación concedida".

En base a su pertenencia a los Comités, una ONG palestina que provee ayuda a la población en materia de salud y desarrollo, Ruiz Sánchez fue acusada también de "participar en actividades de una organización ilegal" y de "formar parte de la junta directiva de una organización ilegal".

Además, como consecuencia de su tarea de recaudación de fondos para la ONG, fue acusada también de "recibir e introducir dinero en los territorios palestinos" y de "recibir dinero con falso propósito". La presentación de cargos formales llega tras más de tres semanas en la que la acusada permaneció "detenida con propósito de investigación".

La decisión israelí de acusarla coincide además con la denuncia hoy de que el FPLP opera una red de organizaciones humanitarias en Cisjordania ocupada, entre las que destacaron a los Comités y que, a través de un mecanismo de fraude, falsificación y tergiversación de documentos, desvía al grupo fondos que países europeos donan como cooperación internacional.

La fuente israelí explicó además a Efe que Ruiz Sánchez habría tenido un papel importante en esta operación a través de sus tareas de recaudación de fondos para su ONG y que, su interrogatorio y el de otros tres detenidos también ligados a los Comités, habrían sido una pieza importante en la recopilación de pruebas sobre el caso.

Piden su liberación

Políticos y otras personalidades han pedido la liberación de Ruiz Sánchez. En concreto, el pasado 28 de abril diputados de Podemos, activistas y personalidades del mundo de la cultura firmaron un manifiesto en el que exigen al Gobierno de Israel su liberación así como del resto de personas detenidas en el marco de lo que califican de "operación de acoso" contra la ONG para la que trabaja la española.

Entre los firmantes figuran los diputados de Podemos Antonio Gómez-Reino, Gerardo Pisarello y Lucía Muñoz, además del exparlamentario Gaspar Llamazares, el actor Alberto San Juan o los escritores Bernardo Atxaga y Rosa Regás.

Además, en España se han celebrado concentraciones en una decena de ciudades. En Madrid, la concentración se celebró el pasado 29 de abril frente a la Embajada de Israel mientras que en Barcelona se hizo en la Plaza de Sant Jaume.