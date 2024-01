Israel responde a la llamada europea de los dos Estados con una propuesta para crear una isla artificial

Entre las muchas divisiones que existen en la Unión Europea en torno al conflicto de Oriente Próximo hay una línea de unidad: todos los países respaldan desde hace un año la solución de los dos Estados como una única alternativa hacia una paz sostenible, justa y duradera. La diferencia es que hasta la fecha lo habían hecho sobre un punto de salida de un escenario que se veía lejano, si no inalcanzable. Los hechos del 7 de octubre han cambiado eso. El conflicto, enquistado y olvidado de la agenda global en los últimos años, ha vuelto al primer plano mediático con un consenso entre la comunidad internacional –a excepción de Israel- que pasa por preparar el terreno para la construcción de un Estado para el pueblo palestino.

Con la ambición de impulsar esta hoja de ruta, los 27 ministros de Asuntos Exteriores se reunieron el lunes en Bruselas con sus homólogos de Jordania, Arabia Saudí, Egipto, Palestina e Israel. Israel Katz, el representante israelí, hizo caso omiso de la llamada a los dos Estados. En su lugar, presentó dos vídeos a los europeos que tienen por objetivo crear una isla artificial frente a las costas de Gaza y establecer una línea ferroviaria que conecte Oriente Próximo con la India.

"El ministro nos ha presentado un par de vídeos que tenían poco o nada que ver con la cuestión que estábamos discutiendo (...) Uno sobre un proyecto de isla artificial que sirva de puerto y otro sobre un proyecto de construcción de línea de ferrocarril que enlace Oriente Medio con la India. Nos ha parecido muy interesante, pero podría haber aprovechado mejor su tiempo para preocuparse por la seguridad de su país o por el elevado número de muertos en Gaza", ha afeado Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, en la rueda de prensa celebrada al final del encuentro.

La frustración con la gestión de los mandos en Tel Aviv es creciente. A su llegada al encuentro, Borrell afeaba la falta de propuestas para la paz por parte de las filas de Netanyahu: "¿Qué alternativa tiene? ¿Expulsar a los palestinos? ¿Matarlos?".

Creación de un Estado palestino

En la cita, el Alto Representante ha presentado a los 27 ministros europeos un plan de doce puntos cuyo núcleo es la celebración de una conferencia de paz preparatoria que sirva de base para la creación de un Estado palestino. En el documento aboga por la implicación de organizaciones internacionales y los países árabes, "si es posible también con Estados Unidos", para impulsar el reconocimiento diplomático mutuo y establecer garantías de seguridad fuertes para el Estado hebreo. Una vez concluido, presentarán la propuesta final Ramallah y Tel Aviv.

La UE aboga por "el reconocimiento de un Estado palestino realista y viable con Gaza y Cisjordania bajo una misma Autoridad Nacional Palestina"

"No se trata ya de decir que se es favorable a la solución de dos Estados. El esfuerzo de implementar la solución de dos Estados es muy claro: es el reconocimiento de un Estado palestino realista y viable con Gaza y Cisjordania bajo una misma Autoridad Nacional Palestina, conectados por un corredor, con una salida al mar en Gaza y su capital en Jerusalén Este", ha coincidido José Manuel Albares, ministro español, que ha delegado al reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España a la conferencia internacional futura.

Advertencias a Israel

Una de las particularidades del nuevo documento es que recoge que, si alguna de las partes se niega a aceptarlo, habrá "consecuencias". La UE es el mayor socio comercial de Israel. Ambos tienen un Acuerdo de Asociación a través del que el Estado judío es parte de la mayor parte de programas europeos. Bruselas nunca ha tenido el apetito, la unidad ni la necesidad de echar mano de este poder de influencia económica para presionar a Tel Aviv. Pero ya comienza a enseñar los dientes. "La mayor capacidad de influencia de Europa siempre ha sido su cartera. En las políticas europeas, el dinero puede ayudar a centrar las mentes y creo que también tenemos que empezar a pensar en ello internacionalmente", afirmó Krisjanis Karins, ministro de Exteriores letón, a su llegada la cita.

El documento de Borrell: "La ausencia de un proceso de paz prolongará la violencia vigente"

Hace unos días, el Alto Representante sugería en una charla en la Universidad de Valladolid que la solución al conflicto más longevo del mundo debería ser impuesta desde el exterior. La asunción de Bruselas es que tanto la sociedad israelí como la palestina están en estado de shock y trauma. No están preparadas ni tienen apetito en pensar en el mañana. "No es realista pensar que israelíes y palestinos van sentarse a dialogar pronto", esgrime el documento. Pero en la Unión defienden que el tiempo de preparar la paz empieza hoy, no mañana. El plan Borrell evalúa la situación partiendo de un contexto de décadas y de ocupación y no del 7 de octubre. Porque el objetivo es principalmente evitar más 7-O. "La ausencia de un proceso de paz prolongará la violencia vigente y alimentará el terreno para más radicalización y violencia en el futuro", recoge el documento.

Mientras todo ello se consolida, la UE exige redoblar los esfuerzos para aliviar la situación humanitaria en la Franja, que en palabras de Borrell "no podría ser peor", evitar una escalada regional, fortalecer la Autoridad Palestina y proporcionar ayudas a la reconstrucción de Gaza. La intención y la voluntad política de la comunidad internacional está ahí. Pero falta todo lo demás, que es mucho. Israel está bajo el gobierno más ultranacionalista y beligerante de su historia. Los palestinos no tienen una estructura política fuerte y que genere confianza en su pueblo que se presente como alternativa a Hamás. Y Estados Unidos celebra elecciones este año con la posibilidad del regreso de Donald Trump, que en su anterior mandato trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en reconocimiento a la soberanía hebrea sobre la ciudad santa.

El pilar sobre el que se asienta la estrategia europea es el de que Israel no vivirá con seguridad si los palestinos no viven con dignidad. "Con su actual política, su agresión en Gaza y su continuo debilitamiento de la solución de los dos Estados, Israel está llevando el futuro de la región a más conflicto y a más guerra. Esta guerra no va a traer seguridad a Israel. No va a traer paz. Israel no vivirá con seguridad mientras continúe negando los derechos del pueblo palestino", ha coincidido el jordano Ayman Hussein Abdullah al Safadi.

En paralelo, hay que subrayar que tras tres meses y medio y más de 25.000 muertos en Gaza, la UE ni siquiera ha encontrado el consenso para solicitar un alto al fuego. Países como Bélgica, Finlandia, España o Irlanda lo piden, pero siguen topando con las reticencias de Alemania o Austria. Riyad Al-Malki, ministro de Exteriores palestino, ha advertido de que "no se puede aceptar algo por debajo de un alto al fuego".

"No podemos dudar sobre un alto al fuego. Cada día que pasa muchas personas inocentes están siendo asesinadas. Las vidas palestinas también importan", ha señalado en su llegada al Consejo Europeo, a la vez que ha pedido "valentía" y "liderazgo" a la UE para sancionar a Netanyahu y aquellos "que están destruyendo las perspectivas de paz".