Jorge Glas denuncia torturas de la Policía de Ecuador

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas ha denunciado este jueves que la Policía ecuatoriana le torturó durante su detención tras el asalto a la Embajada de México, en Quito. Este caso ha desatado una crisis diplomática entre ambos países y numerosas condenas internacionales.

Glas ha señalado en una intervención telemática desde la prisión La Roca, tras pedir un habeas corpus, que le "tiraron contra la pared", le "dieron puntapiés y rodillazos en las caderas" y le "pisaron el cuello", según ha publicado el diario ecuatoriano El Universo. El exvicepresidente ha explicado que "uno de estos tipos, enmascarados de negro" le "dislocó" ambos pulgares.

"Me ponen las linternas en la cara, me empujan con los fusiles y entonces yo me caigo en un asiento. Comienzan a gritarme y yo les digo 'déjenme vestirme', porque estaba en pijama, y 'déjenme coger mis medicinas'. Dije 'no me pongan las esposas que quiero vestirme y quiero coger mis medicinas que están ahí al frente en una mesa', al lado de donde yo estaba siendo presionado", ha explicado.

Asimismo, Glas ha manifestado que fue trasladado en el suelo de un vehículo, con una bota pisándole el cuello y con las manos "hacia atrás". "Tengo la certeza de que había una mujer filmando, el método de tortura estaba siendo transmitido en vivo y en directo", ha sentenciado.

Posible orden de Noboa, presidente actual de Ecuador

Tras sus declaraciones, Glas ha expresado que le daría "vergüenza como ecuatoriano" que el presidente del país, Daniel Noboa, haya dado la orden de su detención. El hecho no había sido demostrado, por lo que ha preferido mostrar cautela y "creer que es mentira".

En la misma audiencia, representantes de la Policía Nacional han dado su versión de los hechos y han asegurado que su tarea es cumplir con la ley y que llevaron a cabo el arresto por orden de Noboa, según ha publicado la cadena de televisión Ecuavisa. Asimismo, han rechazado las acusaciones de tortura, aunque sí han reconocido el uso progresivo de la fuerza y una dislocación del dedo como consecuencia de que Glas se resistió a ser detenido.



"No voy a repetir lo de que no se puede violar una Embajada, no se la puede allanar, no se puede torturar a un asilado, porque creo que ya sería repetitivo y caería en la misma estupidez de pretender justificar lo injustificable y eso no lo voy a hacer por respeto a todas las personas presentes", ha indicado el exvicepresidente ecuatoriano.

México pide sacar a Ecuador de la ONU

El Gobierno mexicano presentó este jueves una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que pide suspender a Ecuador de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el asalto a su Embajada en Quito. El país denunciante exige, además, que se emita "una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional", según expuso la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en una conferencia.

En la denuncia el Gobierno de México también acusa a Ecuador de violar la Convención de Viena, allanar la embajada y agredir al personal diplomático para llevarse por la fuerza a Glas. El exvicepresidente ecuatoriano se resguardaba en el recinto desde diciembre, mientras afrontaba un proceso penal por ser acusado de malversación en los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.