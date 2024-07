El judoca argelino Messaoud Dris se retira de los Juegos Olímpicos de París y evita competir contra un atleta israelí

El argelino Messaoud Redouane Dris no ha competido este lunes en los Juegos Olímpicos de París, en la categoría de -73 kilos de judo, tras presentarse por encima del límite de peso. De este modo, el judoca no se ha enfrentado al israelí Tohar Butbul en su primera ronda.

La Federación Internacional de Judo (FIJ) va a abrir una "exhaustiva investigación" después de la descalificación del argelino. "No podemos justificar la sobrecarga ponderal de Dris, pero estamos decididos a actuar para que todos los deportistas compitan en condiciones iguales y equitativas", ha expresado la organización en un comunicado. "Los deportistas son a menudo víctimas de conflictos políticos que les superan", ha apuntado.

Messaoud Dris, de 22 años, pesó en la báscula 73,4 kilos el domingo. Por lo tanto, fue descalificado por apenas cuatro décimas de su categoría de judo. Del mismo modo, este lunes no ha estado presente para el combate previsto ante el israelí Tohar Butbul, de 30 años.

Varios medios señalan que los judocas suelen realizar esfuerzos particulares en los días previos a la competición para asegurar que entran de forma correcta en su categoría.

"Creemos que ese tipo de comportamiento no tiene hueco en el mundo del deporte", ha reaccionado el Comité Olímpico israelí, dando a entender que considera que el argelino ha utilizado la vía del peso para no tener que combatir contra un rival israelí.

En 2021, el argelino Fethi Nourine también renunció a un combate en los Juegos Olímpicos de Tokio para no tener que enfrentarse al mismo rival israelí. Desde entonces, el atleta está suspendido por la FIJ. Al caer en la misma parte del cuadro que Butbul, justificó su renuncia así: "No reconoceremos la bandera israelí y no nos mancharemos las manos con ella".