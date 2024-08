López Obrador descarta reunirse con Milei en su próxima visita a México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado este martes reunirse con su homónimo argentino, Javier Milei, quien participará el 24 de agosto en México en el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). El mandatario de México, sin embargo, ha asegurado que "no hay problema" en que visite el país.

"Él puede venir. Cuando ha pasado a Estados Unidos solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se le ha negado a nadie", ha recordado López Obrador. Para el presidente mexicano, este tipo de reuniones son "algo normal", ya que el suyo es un país de libertades.

No obstante, López Obrador ha insistido en que no se reunirá con el mandatario argentino. "No coincido con su manera de pensar y su forma de ser, sin embargo, él es libre y una cosa es el Gobierno de México, y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso", ha apuntado.

La CPAC, de origen estadounidense, es una conferencia política anual de actores sociales que enarbolan posturas conservadoras y se considera uno de los brazos políticos del candidato presidencial republicano Donald Trump. Fuera de Estados Unidos, la CPAC se fundó en 2019 en Brasil, donde en julio pasado Milei clausuró el evento.

En 2022 comenzó en México, donde el líder más visible es el actor, productor y exaspirante a candidato presidencial Eduardo Verástegui, quien se ha caracterizado por sus alianzas políticas con Trump e impulsar el discurso de extrema derecha y conservador en el país.

La participación del mandatario argentino en el foro se desarrollará en medio de su distanciamiento con López Obrador, después de que el pasado abril Milei lo llamó "ignorante" en una entrevista con el canal de televisión CNN en Español. A ello, su homónimo mexicano respondió: "todavía no entiendo cómo el pueblo argentino siendo tan inteligente votó por él".

Sheinbaum no aclara si se reunirá con Milei

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por su parte, ha señalado este martes que Milei es "libre" de entrar en el país, pero no ha aclarado si tiene previsto reunirse con él. La exjefa de Gobiernoha recordado también que la visita del mandatario argentino no es oficial.

"Él viene a un evento de una organización internacional de personas que pertenecen a los bloques conservadores en sus países. Él viene a esa reunión, no viene a una visita oficial", ha insistido tras ser cuestionada sobre si planea tener una reunión con Milei.

