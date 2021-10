López Obrador dice que el Gobierno español "parece un empleado" de las empresas eléctricas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aprovechado la subida del precio de la luz en España y el polémico fichaje de Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola para justificar su propuesta de reforma del sector energético a través de una modificación de la Constitución.

"Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes. Pero como allá las empresas tienen mucho poder, como querían mantenerlo aquí empresas como Iberdrola, no pueden los Gobiernos hacer nada. Con todo respeto, porque parecen empleados", afirmó Obrador.

Aunque no citó el nombre de Antonio Miguel Carmona, excandidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, hizo una comparación entre las puertas giratorias en México y en España: "Al igual que aquí Iberdrola contrató a la secretaria de Energía (Georgina Kessel) y al expresidente (Felipe) Calderón, allá lo hicieron con un dirigente del PSOE, un político, sólo para mostrar su prepotencia y decir nosotros mandamos". A su juicio,

Obrador considera que quienes se oponen a la reforma en México es porque gozan de privilegios en el sistema actual. El presidente ha remarcado que no busca expropiar, ya que el 46% del mercado eléctrico estaría en manos de las empresas privadas, a las que ha avisado de que, si buscan "robar, que se vayan a otro lado". Por otra parte, ha puntualizado que en su país ya no se permite que las empresas extranjeras vean a México como "tierra de conquista".

No es la primera vez que López Obrador alude a España mientras defiende su reforma constitucional del sector eléctrico, que busca impulsar el papel de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la industria para frenar el aumento del precio de la luz. También ha criticado el papel de Iberdrola en el mercado energético de México en ocasiones anteriores.

Las críticas al Gobierno español se producen después de las reacciones que provocaron las disculpas del papa Francisco, quien pidió "perdón" por los "errores cometidos en el pasado", en referencia a la Iglesia y a los crímenes contra los pueblos originarios durante "la llamada conquista de América".

Sus palabras fueron censuradas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien desde Washington aseguró que su objetivo era defender el legado de España en América frente a la "leyenda negra" y la "revisión maniquea de la Historia" por parte del "indigenismo", al que ha comparado con el comunismo.

La misma reacción del líder del partido, Pablo Casado, y del expresidente José María Aznar, que rechazaron que España tuviese que pedir perdón a México. Y, claro, de Vox, cuyo portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, llegó a decir que no entendía "muy bien qué hace un papa de nacionalidad argentina disculpándose en nombre de los demás".

Las duras palabras de Aznar, que se burló de Obrador, motivaron que su partido saliese en su defensa y calificase al expresidente español de "instigador bélico", al tiempo que recordaba que el PP "una fuerza vinculada al franquismo" El propio Obrador también le había hecho frente a Vox, al que calificó como "retoño del franquismo", al tiempo que denunciaba la permisividad de muchos políticos españoles respecto al partido ultra.

La trifulca dialéctica entre Obrador y los dirigentes conservadores españoles no ha quedado ahí, pues el presidente mexicano llegó a apelar al rey Felipe VI, quien según él no respondió a la carta en la que le solicitaba que pidiese disculpas por los abusos cometidos durante la "colonización" y que no atajase su "campaña de insultos" contra él.