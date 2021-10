Por Tremending

Se acerca el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, esa celebración de la hispanidad que sobreexcita a la derecha patria. Si el otro día fue Isabel Díaz Ayuso la que exaltó los valores hispánicos con sus críticas al movimiento indígena en América Latina al tacharlo de "nuevo comunismo" y criticar al Papa Francisco tras pedir perdón a México por los errores de la Iglesia durante la conquista, este pasado jueves fue el expresidente José María Aznar quien volvió a hacer gala de su patriotismo al hacer una encendida defensa de la hispanidad y del legado de los españoles frente al discurso indigenista, crítico con lo que hicimos allí en aquella parte del mundo a lo largo de tres siglos.

El problema es que Aznar entiende que una defensa siempre empieza y termina con un buen ataque. La humildad tampoco forma parte de su credo, porque lean como empezó su intervención en la convención nacional del PP: "En esta época en la que se pide perdón por todo yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer. Por defender la importancia histórica de la nación española, la historia de España -con sus claros y con sus oscuros, con sus aciertos y con sus errores- estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón". Tenemos el vídeo.

Y después cargó contra el presidente de México con toda su artillería pesada: "Doscientos años del aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón: '¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla", ironizó entre aplausos de los asistentes. Este es el momento:

El expresidente José María Aznar se sumó a la críticas contra el Papa Francisco por pedir perdón a México. Aseguró que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón y criticó el discurso del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/eTDEXLKz8j — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 30, 2021

Lo cierto es que Aznar se despachó a gusto contra López Obrador. "El nuevo comunismo de allí [México] se llama indigenismo", dijo y señaló que el mandatario mexicano "sólo puede ir contra España, no contra Estados Unidos". También argumentó que si en los territorios españoles "las poblaciones indígenas y en los ingleses no" es porque fueron "protegidos" por las leyes de Indias.

Afirmaciones de Aznar que ya han sido respondidas desde México por parte del partido de López Obrador. En un duro comunicado, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) califica a Aznar, entre otras cosas de "instigador bélico". Morena también recuerda que el PP es "una fuerza vinculada al franquismo". Ahí es nada. Les dejamos la nota de Morena. Es corta pero contundente.

En morena rechazamos rotundamente las declaraciones de José María Aznar en contra del pueblo de México. pic.twitter.com/poXtYRJc3B — Morena (@PartidoMorenaMx) September 30, 2021

La legión tuitera también ha reaccionado, sobre todo la mexicana, a la que no le han gustado nada las palabras de Aznar. Destaca sobre todas las demás la respuesta de Ignacio Mier, el coordinador de Morena en el Parlamento de México. Su tuit no tiene desperdicio.

Aznar: de origen aragonés, del latín Asinarius, "el que cría o cuida asnos". Así que origen es destino, se convirtió en uno de ellos. Qué duda cabe. https://t.co/mIJl7jUjt5 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) September 30, 2021

Que tipo tan ignorante. Ya podría saber que los mal llamados indios fueron despojados hasta de sus nombres y bautizados con los que les dio la gana a sus esclavizadores. De ahí que (casi) no existan nombres y apellidos originarios en Latinoamérica — Juan Londres (@londresjuan) September 30, 2021

Catalogado en la historia como uno de los peores presidentes del mundo, el lacayo de Bush, José María Aznar se atreve a atacar al presidente con la mayor aceptación @lopezobrador_ . — Juncal Solano (@juncalssolano) September 30, 2021

Pedir perdón y reconocer los agravios del pasado, cómo lo hace el Presidente @lopezobrador_ es un acto de humildad que nos dignifica.

Por eso indigna las expresiones de odio y racismo de José Maria #Aznar, que no hacen más que reproducir la actitud colonialista de sus ancestros. pic.twitter.com/19xmGSDEWI — Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK) September 30, 2021

El currículum de

José María Aznar consta en haber engañado a los españoles para embarcarlos en una guerra… no puede haber un gesto de humildad en alguien así. pic.twitter.com/Gvo1PQ7bGN — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 30, 2021

El intento de José María Aznar por ironizar sobre los apellidos de nuestro Presidente @lopezobrador_, exhibe su enorme ignorancia en temas tan profundos como la construcción de una nueva relación digna y justa con nuestros pueblos indígenas. — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) September 30, 2021

José María Aznar sabía que había armas de destrucción masiva en Irak.

También sabe que Pablo Casado va a ser Presidente. Y que lo va a hacer bien.

Menudos ???????? — MARIANO RAJOY FAKE (@marianofake) September 30, 2021