Lula da Silva pide que se libere a Julian Assange de su "injusta prisión"

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido este martes que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sea liberado de su "injusta prisión". Assange lleva preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en Londres desde el año 2019 por filtrar en su portal documentos confidenciales del Gobierno de Estados Unidos.



El líder progresista, que asumirá en enero su tercer mandato como jefe de Estado de Brasil, reafirmó su defensa de Assange y de la libertad de prensa tras reunirse la pasada noche del lunes en Brasilia con el editor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, y con el editor del portal, Joseph Farrell.



Da Silva se une a la lista de presidentes suramericanos que han expresado públicamente su apoyo a Assange. Actualmente, Hrafnsson y Farrell están reuniéndose con mandatarios de la región con el objetivo de sumar fuerzas para presionar a Joe Biden en sus demandas de extradición del jefe de WikiLeaks.

Al igual que hacía la pasada semana el presidente de Colombia, Gustavo Preto, Da Silva ha hecho pública su petición de libertad para Assange en su cuenta de Twitter. "Me informaron sobre la situación de salud y de la lucha por la libertad de Julian Assange. Les pedí que le enviaran mi solidaridad. Que Assange sea liberado de su injusta prisión", ha decretado.

Como respuesta al tuit del presidente de Brasil, Hrafnsson ha afirmado en la misma red social que, en la reunión privada, el mandatario manifestó su petición para que cese la persecución que sufre, la cual tilda de "amenaza contra la libertad de prensa en todo el mundo".



12 años desde el 'Cablegate'

El pasado 28 de noviembre se cumplían doce años desde que Assange, respaldado por 5 de los periódicos más potentes del mundo, filtrara 250.000 documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el conocido Cablegate.

Con motivo del aniversario, los principales medios de comunicación que apoyaron a WikiLeaks en la divulgación de las informaciones, The New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel y The Guardian, emitieron una carta abierta en la que calificaban la situación de Assange como "un peligroso precedente y una amenaza contra la libertad de prensa".

Actualmente Assange está a la espera de su extradición a Estados Unidos, en donde responde por 17 delitos de espionaje e intrusión informática por la divulgación en su portal de documentos confidenciales sobre la base naval de Guantánamo o las guerras de Afganistán e Irak, entre otros.

El pasado 1 de julio Assange presentó ante el Tribunal Superior de Londres una petición para recurrir su extradición, después de que el 17 de junio la entonces ministra del Interior británica, Priti Patel, firmase la orden para que la justicia estadounidense pueda juzgarlo por delitos de espionaje.