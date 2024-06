Meloni gana en Italia y busca liderar la extrema derecha en la Unión Europea

La victoria de Giorgia Meloni en las elecciones europeas consolida su liderazgo al frente del primer gobierno de ultraderecha en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. La primera ministra ha vencido en estos comicios, logrando un 28,8% de los votos. Su partido, Hermanos de Italia, ha superado el 26% obtenido en las generales de 2022. Con una participación inferior al 50%, Meloni llevará 24 escaños al Parlamento Europeo, 14 más que en las elecciones anteriores.



Meloni se hizo esperar en la noche electoral, llegando como la última gran invitada a la celebración de la ultraderecha, tres horas después de que los sondeos ya hubieran confirmado el avance de sus aliados. Este retraso, aunque no intencional, refuerza la imagen destacada que ha cultivado en las últimas semanas como una figura prominente de la extrema derecha europea.



Dependiendo del reparto final de escaños en la Eurocámara, Meloni aspira a convertirse en un pegamento con la extrema derecha, un interlocutor que acerque a sectores previamente marginados, con la posibilidad de influir en la agenda comunitaria en temas clave como el cambio climático y la migración. Además, podría utilizar su influencia para moderar a líderes más radicales, como Viktor Orbán.

Sin embargo, el ascenso de Marine Le Pen en estas elecciones podría presionarla para unificar las dos grandes formaciones de ultraderecha en el Parlamento Europeo: los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que incluye a Hermanos de Italia y Vox, e Identidad y Democracia (ID), que cuenta con el Reagrupamiento Nacional de Le Pen.

El logro de Meloni se ha obtenido en un enfrentamiento directo con el principal partido de la oposición, el Partido Democrático (PD). Estos últimos han obtenido el 24% de los votos y 20 escaños, cuatro más que en las últimas elecciones europeas. Su candidata, Elly Schlein, que ganó las primarias el año pasado, enfrentaba su primer desafío electoral. La recuperación del PD es una buena noticia para la familia socialista europea. Por otro lado, el Movimiento Cinco Estrellas ha sufrido un duro golpe, con solo el 9,9% de los votos, muy por debajo del 15% de las últimas generales, marcando su peor resultado desde su fundación en 2009.

Blanqueo de imagen por parte del Partido Popular Europeo

Desde su victoria en las elecciones generales de septiembre de 2022, Meloni ha maniobrado hábilmente, adoptando un perfil más europeísta del que se anticipaba. Esta estrategia ha generado inquietud entre los aliados de Ursula von der Leyen, incluyendo a socialistas y liberales.

En las últimas semanas, el Partido Popular Europeo (PPE) ha iniciado una campaña de blanqueo de imagen de la primera ministra italiana. "He trabajado muy bien con Meloni en el Consejo Europeo, como con otros primeros ministros, es mi tarea. Es [Meloni] pro-europea, ha sido muy clara contra Putin y pro-Estado de derecho. Le ofrezco trabajar juntas", aseguró Von der Leyen durante el debate entre los candidatos a presidir la Comisión Europea. Alberto Núñez Feijóo también respaldó esta postura: "No me parece comparable a otros partidos considerados de extrema derecha en Europa", declaró.



Meloni también está recibiendo propuestas de Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa, en representación del otro grupo extremista del Parlamento Europeo, Identidad y Democracia (ID). Le Pen ha sido directa al afirmar: "Es hora de unir fuerzas, no podemos dejar pasar esta oportunidad".